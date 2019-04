Fuera de los acuerdos, supermercadistas chinos buscan comprar directamente a productores

Luego de que el gobierno nacional anunciara que desde este lunes comenzará a regir un acuerdo de precios con 16 cadenas de supermercados que consiste en mantener los precios de 64 productos y artículos durante seis meses, desde la Cámara de Supermercadistas Chinos de Mar del Plata consideraron que el programa “es un paliativo” y confirmaron que el sector no fue convocado ni consultado al respecto.

Paula Urcioli, representante de los supermercadistas chinos, evaluó que la inflación no se controla si antes “no se resuelve el problema con los formadores de precios, que son los mayoristas”. “Nosotros no podríamos participar (de un acuerdo de estas características) porque quedaríamos sumamente expuestos con la inflación; si no hay un acuerdo previo con los mayoristas en este aspecto, es imposible sostenerlo”, sostuvo en diálogo con 0223.

En ese contexo, Urcioli adelantó que este jueves los empresarios chinos firmarán un acuerdo para conformar una Agrupación de compras o de colaboración empresaria, con el propósito de poder acceder directamente a la industria y conseguir precios mejores a los que se obtienen ahora con los mayoristas. “Al ser una gran cantidad, tienen capacidad de generar volumen de compra”, razonó.

En ese sentido, consideró que debe “haber un cambio de paradigma con la cuestión de precios” y recalcó que “hoy los supermercados le compran a quienes también les venden a sus propios clientes”, con lo cual les es “imposible competir”. “Si a eso le agregamos que hay un acuerdo de precios para el cual no hemos sido convocados, estamos frente a un panorama absolutamente oscuro”, definió.

“Los mayoristas de Mar del Plata han crecido con los supermercadistas chinos y ahora se vuelven su competencia. Por esta razón es que estamos pensando en la avanzar en la conformación de la asociación para poder acceder al mercado en otros términos, inclusive quizás debamos enfrentar algún tipo de batalla legal porque hay acuerdos de distribución por los cuales nosotros no podemos acceder directamente a las empresas o industrias a los cuales los mayoristas le compran la mercadería”, indicó.

"No ocurre lo mismo con los mayoristas, que pueden ofertar en los medios de comunicación la venta al sector de los consumidores finales cuando su cliente es el supermercadista”, lamentó, y sentenció: “Hay un cambio en la conducta de compra: por la inflación, la gente accede al sector mayorista y esto pone las cosas en un lugar distinto. Por eso, hoy estamos en la misma situación que un almacén de barrio".