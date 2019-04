Protesta en Tribunales para pedir el desarchivo de causas judiciales contra exmonaguillo acusado de abuso sexual

A poco más de dos meses de haberse animado a romper el silencio, un grupo de mujeres que denunció al exmonaguillo Juan Campanella de haber abusado de ellas cuando tenían entre 8 y 10 años, este lunes se concentraron frente a Tribunales, en Brown y Tucumán, para pedir a la justicia que se desarchiven las causas contra el sujeto.

Patricia, una de las víctimas, explicó que la mayoría de las chicas abusadas son hermanas y primas y que el agresor es el tío de ellas. También indicó que los abusos tuvieron lugar entre 2003 y 2017, y que si bien cinco de ellas se animaron a radicar la denuncia, en total serían 15 los casos.

“Es abusador y pedófilo”, definió la mujer durante la protesta, de la que también participaron intengrantes de Votamos Luchar y la ONG EnRed, espacio en el que se dedican a la contención de víctimas de abuso sexual. En diálogo con 0223, contó que los hechos “siempre tuvieron lugar en su casa” y que Campanella contaba con la “complicidad” de Leandra Aquino, su esposa, quien estaba al tanto de lo que ocurría. “Incluso ha llamado a mi mamá para decirle que si hubo abusos es porque nosotras íbamos a su casa, que fuimos las provocadoras. Claro, con 8 ó 9 años, queríamos ser abusadas”, se indignó.

Patricia relató que su caso particular sucedió cuando ella tenía apenas 9 años y que era amenazada por Campanella para que no dijera nada a sus padres. “Me decía que iba a lastimar a mi hermanita y al final lo hizo: después me enteré que abusó de ella”, advirtió y reparó en que el acusado aún pasa frente a su casa, con el auto a baja velocidad, con una clara actitud intimidatoria.

Por su parte, Sofía Martín, referente Votamos Luchar, apuntó contra los fiscales Andrea Gómez y Alejandro Pellegrinelli, a quienes acusó de haber archivado las denuncias contra Campanella, y explicó que ahora piden a la fiscalía general que “desarchiven y signifiquen las causas”.

“Si bien hay 4 personas que hicieron una denuncia forma, al menos 15 mujeres dicen haber sido abusadas y no podemos aceptar que esté libre, caminando impunemente por las calles”, cuestionó.