El relato desgarrador de las víctimas del exmonaguillo: "No queremos que otro inocente pase por el horror de una violación"

Impulsadas por las declaraciones de la actriz Thelma Fardin, quien acusó al actor Juan Darthés de violación, este jueves cinco primas denunciaron públicamente a su tío político, Juan Ángel Campanella -un ex monaguillo de Mar del Plata- de haber abusado sexualmente de ellas cuando eran menores de edad. Tras la conferencia de prensa que brindaron junto a la organización Votamos Luchar, las mujeres renovaron los relatos que habían publicado en Facebook a mediados de diciembre cuando por primera vez daban a conocer el horror que habían pasado.

Si bien el escrito había sido compartido más de 2 mil veces, hasta el momento no había trascendido a los medios de comunicación. Fue después de haberse desarrollado la conferencia que las palabras tomaron estado público.

"En esta publicación somos 5, pero por lo que sabemos somos 12 las víctimas de este pedófilo violador, aunque seguramente hayan más víctimas que desconocemos", afirman las jóvenes al comenzar el texto que continúan con la historia particular de cada una:

"Tenía 9 años cuando este señor abusó de mí, robándome toda mi inocencia de chica", dice Patricia Vergara y cuenta sobre el día del hecho: "Me empuja y me lleva a su pieza. Me tira a la cama, me toca mis pechos, me baja el pantalón y me practica sexo oral, yo estaba en shock, le decía que me quería ir, pero no escuchó. Se baja los pantalones, me muestra su miembro erecto y cuando estaba a punto de penetrarme, le empecé a pegar, a lo que me soltó y me encerré en el baño". Explica que por miedo no habló, hasta que supo que a su hermana y a sus primas le había pasado lo mismo. "Me robó mi inocencia", grita.

Por su parte, Flavia Cantero, narra: "Tenía 12 años cuando me encontraba viviendo detrás de su casa. Un día me llama a su casa con la excusa de darme plata para algunos libros, me hace sentar a upa, yo no quería y él insistió, y ya sintiendo su mano encima mío tocándome mis pechos me dijo una frase que nunca me olvido: 'Quiero que te quedes con un lindo recuerdo mío'". Si bien Cantero logró escapar, afirma que Campanella la siguió y la obligó a que no le contara nada a su tía.

"Mi nombre es Sashaa Marisol, y mi historia también fue marcada por este tipo. Tenía 6 años. En varias ocasiones me hacía acompañarlo a la pieza porque supuestamente me iba a dar plata, y en realidad me tocaba la vagina y me hacía bajarme los pantalones y la bombacha y que me agachara para que él me mirara", explica otra de las víctimas, quien es la ahijada del exmonaguillo.

"Me robó toda la inocencia de mi infancia"

Victoria Vergara tenía 9 años cuando sufrió los abusos: "Me acerco, con miedo, y me alza de la cola y me empieza a dar besos en la cara y en la boca, yo me quedé helada sin saber qué hacer. Me metió un dedo en la cola. Y me dijo una frase que me quedó marcada: 'Dame besos de amor'. A mí se me caían las lágrimas".

"Mi nombre es Agus Cejas, y viví casi toda mi infancia con miedo de este tipo ya que cada vez que lo veía me daba besos en la boca, además de que veía actitudes extrañas con mi hermana. Nunca pude decírselo a mi mamá por miedo", suma sus palabras la quinta de las primas.

Las cinco mujeres denuncian haber sido víctimas del ex religioso Juan Ángel Campanella entre los años 2003 y 2015. Aunque los hechos ocurrieron en circunstancias diferentes, con todas el presunto pedófilo actuó generándoles miedo y extorsionando a las menores. Por ello, ninguna pudo hablar, hasta ahora. "No queremos que otro inocente pase por el horror de una violación".