Mourelle acusó al radicalismo de tener una actitud “cuasi destituyente”

El secretario de Hacienda municipal, Hernán Mourelle, lanzó duras críticas al radicalismo y al Concejo Deliberante por mantener paralizado el tratamiento y aprobación del presupuesto municipal para este año; sostuvo que eso provoca importantes pérdidas en la recaudación en las arcas de la Comuna y advirtió que, de no revertirse el panorama, estaría en riesgo el cumplimiento del acuerdo entre el gobierno y el STM, que prevé revisar salarios a fines de mayo.

En declaraciones a 0223 Radio, el funcionario lamentó que no se haya aprobado aún el presupuesto municipal y apuntó directamente contra los concejales, tanto los del arco opositor como los del radicalismo, parte de la alianza Cambiemos. “Es una reacción política con un intento claro de desfinanciar al gobierno de Arroyo, y que perjudica a todos los vecinos de la ciudad”, definió y reparó en que la falta de avances en ese sentido ya generó la pérdida de medio año de recaudación. Si bien aclaró que no tiene previsto realizar ningún cambio al proyecto elevado al HCD en diciembre pasado, Mourelle subrayó: “Vamos perdiendo ingresos de actualizaciones de diversas tasas y trámites que no fueron actualizadas. Ya perdimos el primer medio año de recaudación y eso obviamente perjudica a los vecinos de la ciudad y, particularmente, a los empleados del municipio”.

En ese orden, explicó que si se mantiene la recaudación del año pasado “no se pueden abonar sueldos más altos”, con lo cual corre riesgo el cumplimiento del acuerdo salarial entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales, que estipula volver a discutir haberes a fines de mayo. “Las recomposiciones salariales se sustentan en las mejora de ingresos del municipio, pero si los precios siguen a los precios del 2018 es muy difícil o casi imposible recomponer salarios”, insistió.

Si bien en un principio prefirió no identificar a los responsables de esas "intenciones desestabilizadoras", Mourelle disparó: “El radicalismo tiene un concepto cuasi destituyente”. “Lo hicieron con De la Rúa en asociación con el duhaldismo en ese momento; como lo hizo Katz con Aprile; es una raíz que tienen en su conducta política habitual”, enfatizó.

En ese sentido, criticó que “una vez que están en los cargos o son concejales empiezan a actuar en contra de la alianza que los llevó al gobierno y de los vecinos” y afirmó que así es “como destruyeron durante décadas a Mar del Plata, la relegaron en relación a otras ciudades del país; hicieron que no hubiera inversiones en infraestructura y llegáramos a la situación en la que estamos”.

“Pulti y sus dos mandatos terminaron de destruir las finanzas de la ciudad, dejó una ciudad con miles de deudas y con un déficit del 30% de su presupuesto. Todo eso tuvimos que revertir en la primera etapa del gobierno de Arroyo o, en realidad, recién el año pasado, porque durante los dos primeros años de la gestión de Arroyo, cuando de 12 secretarios, 7 eran radicales, la situación se mantenía o empeoraba”, agregó.