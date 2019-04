Empezó con todo la venta de entradas para River

No son muchas las veces que los hinchas de los equipos grandes tienen la oportunidad de ver a sus clubes en Mar del Plata. Entonces, cada vez que vienen, hacen lo imposible para estar en el José María Minella. Y para este partido de ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga no es la excepción, los simpatizantes de River que quieren estar el domingo ante Aldosivi acamparon desde la tarde del martes para asegurarse un lugar y sacar la entrada este miércoles a las 10, momento en el que se puso en marcha la venta.

El primero en llegar fue Gabriel, que inauguró la fila el martes a las 16, 18 horas antes de que abrieran las ventanillas. "Salí de trabajar el martes y ya me quedé acá, justo avisaron cuando se venían y me vine directo, así que estoy como salí ayer a la mañana, sin reposera ni nada", contó el "Chino". Además, remarcó que "la noche fue tranquila. Al ratito mío llegaron un par de chicos más y a la tardecita se empezó a alargar la cola". Pero no es la primera vez que hace una "locura" para poder ver a River, ya que "una vez estuve acampando 3 días en el Minella para poder estar", recordó. Por último, palpitó que "ganamos tranqui, 2 a 0. La serie la pasamos tranquilo".

#Fútbol Arrancó con todo la venta de entradas para el partido Aldosivi - River que se disputará el domingo 17.45 en estadio Minella. pic.twitter.com/KqOWFr2rnf — 0223 (@0223comar) April 24, 2019

Cabe recordar, que el miércoles se venderán únicamente las entradas populares de 10 a 17 en la sede de la Liga Marplatense (Diagonal Álvarez entre Bolivar y Colón), mientras que el jueves en el mismo horario se pondrán adquirir las plateas. Los que compren por internet, las generales se podrán retirar únicamente en Buenos Aires, mientras que las plateas se pueden buscar en cualquier punto de venta de Ticketek. Las populares tienen un costo de $500, descubierta $800, techada $1000 y palcos $1500.

Por el lado de Aldosivi, podrán comprar generales y plateas los días miércoles, jueves y viernes de 10 a 17 y sábado de 10 a 14 en las boleterías del predio. Además, informaron que los socios con cuota al día ingresarán sin cargo a la tribuna popular ($500 no socios), mientras que las plateas tendrán un valor $200/600 la descubierta, $400/800 la cubierta y $600/1000 los palcos.