Círculo mantuvo la ventaja y está en la final de la Región Pampeana Sur

Sin brillar, sin el fútbol de otras veces, pero entendiendo lo que estaba en juego, Círculo Deportivo hizo lo que tenía que hacer, aprovechó la ventaja que tomó en la ida en San Clemente del Tuyú, y completó el objetivo en el "Guillermo Trama", igualó sin goles con El Porvenir y se metió en la final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur en su primera edición. Su próximo rival será Ferro de Olavarría.

Se sabía que no iba a ser fácil, y no lo fue. Más allá que en el arranque Enzo Vértiz sacó un buen disparo que hizo lucir al arquero visitante, las situaciones de gol no abundaron. Encima, el "papero" perdió en la etapa inicial a su goleador y figura Enzo Astiz por una lesión y se le hizo aún más difícil llegar con peligro al arco violeta. Del otro lado, salvo por envíos largos, no complicaron a una sólida defensa otamendina y a Sergio Del Curto.

El trámite no cambió demasiado en la segunda parte, ni aún cuando Círculo se quedó con un hombre más por la expulsión de Lautaro Vassarotto, cuando Emanuel Ogas aprovechó su velocidad, fue derribado y Gil le mostró la roja directa al defensor visitante. Sin embargo, no poder marcar lo mantuvo en vilo hasta el final, Centeno ahogó el grito de Alé que podría haber sentenciado la serie y Del Curto tuvo su primera y única intervención decisiva en la contra para esperar el final, para cantar victoria y para ser finalista de la Región. Quedan cuatro partidos por delante para ir por el ascenso al Federal A y el próximo escollo es Ferro de Olavarría, que eliminó 4 a 3 por penales a Ferro de Las Flores tras igualar ambos encuentros sin goles.