Locales cerrados y pocas ventas: Juan B. Justo “es una catástrofe”

En algunas cuadras hay más locales cerrados que abiertos. Los comerciantes no saben qué hacer y las ventas no repuntan. Alquileres que aumentan y poca gente en la zona. Diferentes factores que convirtieron a la otrora concurrida avenida Juan B. Justo en un centro comercial por momentos desolado.

0223 recorrió lo que hace algún tiempo fue una zona comercial pujante para dialogar con comerciantes y empleados, a fin de conocer la realidad de este importante sector de Mar del Plata, que se encuentra en una delicada situación.

Agustín trabaja con su familia en Backside, histórico surf shop de Juan B. Justo y Olavarría, y al ser consultado por la cantidad de locales cerrados, el joven sostuvo que “depende mucho del empeño" que le pone uno a la hora de vender o bajar precios. "Nosotros estamos hace 20 años porque es un local atendido por los dueños, hay lugares que recién empiezan y no cuentan con la experiencia suficiente, no es fácil continuar”, aclara.

Según el comerciante, otro factor determinante es el precio de los alquileres: “Tenemos la suerte de tener buena relación con el dueño pero sabemos que hay locales que arreglan por un año a un precio y al año siguiente les piden el doble o el triple, es absurdo”.

“En la calle hay poca plata, una persona antes de gastarse $3000 o $4000 en una campera, la mira un montón de veces y busca precios por todos lados, hay mucha competencia”, agregó el joven.

En relación al movimiento del receso de pascuas, el muchacho comentó que “hay veces que no vendemos nada, por ejemplo antes de Semana Santa no pasaba nada, y este fin de semana se vendió algo, por suerte anduvimos bien salvo el domingo que fue el último día”.

Por su parte Luján, trabajadora de Ramacci, local de venta de indumentaria y accesorios de Juan B. Justo al 1300, entendió que el cierre de locales se da porque “no hay ventas, es todo parte de la situación económica en donde todo aumenta. En un comercio aumentan los alquileres y algo también de lo que hay que pagar a los empleados, pero si no hay ventas no se puede hacer nada”.

“Las ventas en general vienen muy tranquilas, inclusive se bajaron los precios reduciendo la ganancia para poder vender algo”, aseguró la empleada.

Al ser consultada por el fin de semana de Semana Santa, Luján sostuvo que “no fue lo que esperábamos, estuvo muy tranquila la actividad”.

Victoria trabaja desde hace algún tiempo en panadería Dolce Mare de Juan B. Justo casi Güemes, en el medio de la zona comercial de la avenida, y coincidió con los demás testimonios en que “las ventas están muy bajas”.

En relación a Semana Santa, la joven asguró que “el fin de semana fue bueno y hubo gente pero nada que ver a otros años en que no se podía ni estacionar.

En cuanto a la gran cantidad de locales vacíos, para la trabajadora las razones están “entre que las ventas están bajas y los alquileres altos, así no se puede aguantar”. Dicha panadería está rodeada de locales vacíos y con cartel de “se alquila”.

Por último, Darío del local Pensato, de venta de indumentaria que está en Juan B. Justo al 1200, confirmó a este medio que “esta Semana Santa se vendió un 20% de lo que vendimos el año pasado y no sólo eso, la temporada también fue muy floja”.

Según el hombre, “trabajando así, es imposible juntar un peso, con suerte estamos al día pero ya cuesta pagar la prepaga”. “La situación es catastrófica”, concluyó.