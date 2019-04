Docentes piden a Arroyo que no vete la emergencia educativa y ratifican que irán al paro

A una semana de que el Concejo Deliberante aprobara la declaración de emergencia educativa en el Partido de General, aún se desconoce cuál será la postura del intendente Carlos Arroyo, en cuanto a si vetará o no la ordenanza. En ese contexto de incertidumbre, representantes de gremios docentes pidieron este miércoles de forma conjunta que se aplique la normativa para, de una vez, dar respuesta a aquellos establecimientos con “graves” problemas de infraestructura, que hoy representan, “más del 50%” de las escuelas de la ciudad, entre provinciales y municipales.

Gustavo Santos Ibáñez, secretario general de Suteba de Mar del Plata, lanzó duras críticas al gobierno local y nacional, al recordar que, al asumir, “dijeron que iban a hacer mil escuelas en todo el país y no han hecho ni una sola aula”. “En Mar del Plata la situación se agrava porque no hubo ni siquiera un plan de obras y por eso más del 50% de las escuelas provinciales y municipales tienen graves deficiencias de infraestructura”, dijo en conferencia de prensa.

En ese sentido, el dirigente se mostró inflexible en caso de que Arroyo vete la ordenanza: “Le decimos al intendente que no vete la ordenanza porque eso va implicar un paro distrital”, ratificó y le pidió al jefe comunal que “tome conciencia” de que es necesario “resolver la situación” de las escuelas lo antes posible.

En la misma línea, la delegada docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, Alejandra Ayek, consideró que el intendente “tendría que estar agradeciendo a quienes aprobaron la ordenanza porque ahora tienen la posibilidad de actuar de forma más rápida y hacer lo que se necesita”.

“Cuando el secretario de Educación dice que no hace falta (la emergencia) porque está en marcha un plan de obras, no sabemos a qué se refieren porque no se condice con la realidad que vemos todos los días: escuelas sin vidrios, sin techos, con situaciones que hace tiempo no se atienden”, sostuvo.

“¿Cuál es el programa del que hablan? Todavía no lo vimos”, sostuvo Ayek, y sentenció: “La emergencia existe y esta ordenanza posibilita que puedan trabajar más rápido, pero se ve que no quieren hacerlo”.