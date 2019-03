El Concejo declaró la emergencia en educación

La sesión especial para debatir la situación de los establecimientos educativos de Mar del Plata culminó con una declaración de emergencia en infraestructura de las escuelas tanto municipales como provinciales.

El encuentro comenzó con un intenso debate sobre la situación en los distintos establecimientos educativos de Mar del Plata. Contó con la participación de representantes de escuelas municipales y provinciales, sindicatos y consejeros escolares. Hubo crudos testimonios. Por caso, la directora de la Escuela de El Boquerón contó que dependen del clima para poder dictar clases.

“Vinieron de Camuzzi analizar las instalaciones para conectar el gas y se reían. Para qué vas a conectar calefactores si no tenés ventanas, me dijeron. Y ni siquiera podemos poner vidrios, porque no tenemos ventanas”, dijo Claudia Luengo, directora de la Escuela Secundaria 33.

Los crudos testimonios de los distintos actores vinculados a la educación cobraron tinte político cuando desde Unidad Ciudadana se propuso tratar sobre tablas la propuesta para declarar la emergencia en infraestructura escolar.

La concejal radical Vilma Baragiola expresó toda su bronca cuando advirtió que podía quedar expuesta políticamente ante el planteo. Así, pidió que era prematuro tratar sobre tablas el expediente y que lo más productivo hubiese sido discutirlo en comisión. A su vez, acusó a la oposición de buscar un titular en el diario con la declaración.

Pese a sus críticas, al momento de la votación nominal los tres concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) que estaban en la sesión al momento de la votación apoyaron la declaración de emergencia.