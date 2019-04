Por segunda vez en cinco días, vecinos de Nuevo Golf reclaman por el estado de las calles

Los vecinos de Nuevo Golf volvieron a poner un grito en el cielo por el estado "de abandono" en el que se encuentra el barrio. Un grupo numeroso de más de 50 manifestantes se concentró el martes por la tarde en la intersección de Marcelo T. de Alvear y avenida Mario Bravo para reavivar el reclamo.

En diálogo con 0223, Mario Peralta, presidente de la sociedad de fomento del barrio, detalló que "las calles detonadas" Asimismo, agregó que "el pasto no lo cortan y el camión recolector de residuos no circula por muchas calles". Ante esta situación, en numerosas ocasiones los vecinos se han organizado para hacerle frente "al abandono del Estado".

"Nuestros chicos no pueden llegar al colegio porque tienen que caminar 15 cuadras en el barro. Desde la Delegación Vieja Usina siempre nos postergan. Es increíble que no nos den respuesta. Es tan grande el desastre que hay que ya no lo podemos arreglar nosotros", reconoció Peralta.

De esta manera, las familias del barrio se volvieron a manifestar por segunda vez en cinco días. Además, replicando la Falla Valenciana, este jueves a las 17.30 horas volverán a concentrar para quemar un chancho de papel bajo la consigna "La falla del Estado". El cerdo, precisó líder barrial, simboliza la realidad que atraviesan: "No somos chanchos, pero vivimos patinando en el barrio".

https://www.0223.com.ar/nota/2019-3-29-16-49-0-vecinos-de-nuevo-golf-amplian-los-reclamos-tenemos-150-calles-de-granza-y-solo-7-de-asfalto

Hombres y mujeres alzaron sus carteles y aguardan desesperadamente una respuesta del municipio. "Lo único que podemos hacer es visibilizar nuestra situación, no es justo vivir así. Vamos a seguir en esta línea hasta que algún funcionario tome nota", concluyó Peralta.