Mar del Plata cayó con Tucumán y va por el descenso

Mar del Plata (12): Tomás Constantino, Luca Amalfitani, Máximo Martínez; Lautaro Hauscarriaga, Pedro Rodríguez; Segundo Flamini, Joaquín Feroce, Mauro González; Tomás Álvarez, Renato Abad; Julián Soberon, Martiniano Alfano (C), Agustín Zelezen, Bautista Calvo; Santiago Mariani.

Ingresaron: Tomás Herrador, Franco Bello Barrientos, Felipe Suárez, Lautaro Hauscarriaga, Genaro Rios, Santiago Charles y Fermín Scaminaci. Entrenadores: Sebastián Bisso, Guillermo Estavillo, Pedro Larraburu.

Tucumán (46): Augusto Lobo, Bernardo D´antuene, Francisco Moreno; Nicolás Buffo (C), Diego Romero; Juan Cruz Scalora, Matías Sobrino, Camilo Beti; Lautaro Kargachin, José Gianotti; Matias Georgieff, Conrrado Aguero, Bautista Estofan, Lucas Solimo; Bruno Lópéz.

Ingresaron: Abel Figueroa, Thomas Díaz, Lautaro Acevedo, Facundo Albarracin, Lucas Ledesma, Benjamin Heredia, Belisario Pfister, Carlos Marti. Entrenadores: Martín Ygel, Rodrigo Honorato, Omar Moallah y Alejandro López Islas.

Puntos: PT 1´ Try de Lucas Solimo (T); 8´ Try de Bautista Estofan convertido por Bruno López (T); 11´ Try de Lucas Solimo convertido por Bruno López (T); 20´ Penal de Bruno López (T); 35´ Try de Matias Georgieff convertido por Bruno López (T). ST 1´ Try de Camilo Beti (T); 10´ Try Penal Mar del Plata; 12´ Try de Augusto Lobo (T); 33´ Try de Lucas Ledesma convertido por Bruno López (T); 35´ Try de Fermín Scaminaci (MdP).

Amarillas: 33´ PT Joaquin Feroce (MdP); 10´ ST Matías Sobrino (T);

Referee: Nicolás Cotic (URBA).

Cancha: CRAI (Santa Fe).