Las complejas posibilidades de Aldosivi para ingresar a la Sudamericana 2020

Parece difícil, pero la matemática le da posibilidades. Aldosivi jugará ante Boca esta noche, con la obligación de ganar para tener chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2020. Pero, ¿cómo es su situación y qué chances tiene?.

Para clasificar, Aldosivi (hoy 13° con 32 puntos) deberá ganar sí o sí para meterse al menos como noveno -último puesto clasificatorio-. Pero aún con un triunfo, dependerá que Lanús (9°, 34 puntos) empate o pierda ante Vélez; que Talleres (33 puntos, ante San Martín de San Juan) no gane; y que Huracán (12°, con 32) empate o pierda ante Atlético Tucumán. Si el "Globo" y el "Tiburón" empatan en puntos, definirán sus posiciones la diferencia de gol (hoy, +1 para los marplatenses).

Aunque se da una situación especial con Tigre, que ante River el domingo en el Monumental, deberá ganar y esperar que Patronato empate o pierda para no descender. Si Tigre gana, podría clasificar a la Sudamericana únicamente si no desciende. El artículo 13.1 de la Superliga indica que "en ningún caso podrán participar de la Libertadores 2020 ni Sudamericana 2020, un equipo que no participe de la Superliga 2019/2020". Entonces, el equipo de Victoria perdería ese puesto, y allí ingresaría quien finalice en el décimo puesto de la tabla en este torneo.

Sin embargo, existen otras variantes clasificatorias más engorrosas que se conocerán más adelante. Por ejemplo, la Copa de la Superliga (inicia tras esta fecha) clasificará a la Sudamericana al subcampeón.

En limpio. Aldosivi clasificará este fin de semana a la Sudamericana 2020 si le gana a Boca y...

-Lanús empata (lo superaría por diferencia de gol) o pierde ante Vélez (sábado a las 17.45)

-Talleres (ante San Martín) no gana (domingo a las 15.15)

-Tigre (ante River) desciende (domingo 15.15)

-Huracán empata o pierde ante Atlético Tucumán (domingo a las 11). Puede empatar con Aldosivi en puntos, definirá la diferencia de gol.