La prórroga de la concesión del transporte no avanza

Sin avances en la discusión con los pliegos para licitar el servicio de transporte público de pasajeros en Mar del Plata, el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante un proyecto para prorrogar el contrato por tres años. Sin embargo, ese proyecto tampoco logró avances y se dilata la definición del tema, mientras el vencimiento de los contratos se acerca.

Mar del Plata no se quedará sin servicio de colectivos. Es imposible suponer que una ciudad de tal magnitud sufra una situación de ese tipo. No obstante, la resolución política del tema no termina de concretarse.

El 30 de junio se vencen los contratos con las actuales empresas prestadoras del servicio. El Ejecutivo había enviado el proyecto para discutir el nuevo pliego, pero el tratamiento no avanzó.

Desde el oficialismo cuestionaron al Concejo Deliberante por no tratar el tema. Desde el cuerpo legislativo, aseguraron que los pliegos propuestos por el Ejecutivo son un “copie y pegue” de los que se aprobaron durante la gestión de Daniel Katz.

Ante ese escenario el gobierno de Carlos Arroyo envió un proyecto para prorrogar por tres años el actual servicio de concesión. Sin embargo, esa iniciativa también cayó en abstracto: para prorrogar el contrato se necesita informar a los actuales prestatarios con seis meses de anticipación.

Por tal motivo, el proyecto de ordenanza que fue tratado en la Comisión de Transporte llegó a la Comisión de Legislación como una comunicación en la cual el HCD le da el visto bueno al Ejecutivo para que firme la continuidad del actual contrato.

“Ese planteo responde al artículo 5 del pliego que permite darle continuidad al contrato, hasta dos años”, explicó a 0223 el presidente de la Comisión de Legislación Ariel Martínez Bordaisco.

Se trata, ni más ni menos, que de un “gesto político” sin efectos prácticos. Pero este lunes, en la comisión de Legislación el arroyismo no logró sumar las voluntades para avalar esa postura. “Nos viven responsabilizando a nosotros de que no tratamos el tema. Y ahora esperan este gesto. El pliego que mandaron es una vergüenza y el pedido de prórroga estaba vencido. Todo en esta gestión es desprolijo”, se quejó un concejal opositor.

El arroyismo busca ese gesto para tomar la decisión de prorrogar el contrato, con el aval de las distintas fuerzas políticas del HCD. Todo indica que esa idea no prosperará y que el intendente firmará la continuidad del servicio por dos años antes del 30 de junio.