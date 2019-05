Se juega la octava fecha del Torneo Oficial: todos los partidos

El Torneo Oficial de la Asociación Amateur de Hockey Marplatense vivirá este fin de semana variada actividad con la participación de sus equipos en las distintas divisiones y líneas. Se jugará la octava fecha, y en la "A" Mar del Plata Club intentará mantenerse como líder con puntaje ideal.

A continuación, el cronograma del fin de semana que tendrá también a los caballeros jugando el domingo.

Sábado

Torneo Oficial - 8ª fecha

Línea "A" (Todos a las 16.30)

Mar del Plata Club vs. Del Valle (Necochea) (en MdP Club)

Unión del Sur vs. Universitario (en Unión del Sur)

Trinity vs. IDRA (Cancha Nº 1 del Centro Municipal de Hockey)

River vs. Banco Provincia (en Banco Provincia)

IAE Club vs. Sporting (en Estadio Panamericano)

Reprogramado pendiente de fecha 6

Domingo: Banco Provincia vs. Del Valle (en Banco Provincia).

Posiciones: Mar del Plata Club 18 puntos; Sporting 12; IDRA 12; 4° CUDS 12; IAE Club 10; Trinity 9; Universitario 7; River 4; Del Valle (N) 4 y Banco Provincia 0.

Línea "B" (Todos a las 16.30)

Sporting "B" vs. Unión del Sur "B" (en Villa Marista)

Talleres vs. Náutico (en Universitario)

Libertad vs. Mar del Plata Club "B" (Cancha Nº 2 del Centro Municipal de Hockey)

Campo de Pato (Balcarce) vs. Pinamar (en Balcarce)

Domingo: Biguá vs. Once Unidos (en Unión del Sur)

Línea "C" (Todos a las 16.30)

Sábado: Once Unidos "B" vs. Juvenilia (en Once Unidos)

Domingo 18 horas. Villa Gesell vs. IAE Club "B"*

Domingo 16.30 horas Pueyrredón vs. Deportivo Norte (en Uni)

Domingo

Primera (Caballeros)

10.30 hs. Del Valle (Necochea) vs. Deportivo Norte (en Necochea)

15.30 hs. MDQ 06 HC vs. Pinamar (en Estadio Panamericano)

17.00 hs. Libertad vs. Ferro (Balcarce) (en Estadio Panamericano)