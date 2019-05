Círculo gozó en los penales e irá por el ascenso

En un "Guillermo Trama" colmado, con gente de los dos lados y un partido que durante los 90 minutos no mostró grandes encontronazos, más allá de los lógicos de cualquier final, el título de Círculo Deportivo sacó lo peor de algunos futbolistas de Ferro Carril Sud de Olavarría que no se bancaron el festejo local y generaron una batalla campal innecesaria que, de todas maneras, no empañó lo importante, el triunfo del "papero" por 10 a 9 en los penales tras igualar 1 a 1 y la consagración en la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur que pone en juego un ascenso al Federal A. Para conseguirlo, los de Nicanor Otamendi tendrán que enfrentar a Boxing Club de Río Gallegos o la CAI de Comodoro Rivadavia, que definen la Región Patagónica.

Noticia en desarrollo