La marcha mundial contra los agrotóxicos de Monsanto se replicó en Mar del Plata

Vecinos del barrio Félix U. Camet se movilizaron durante la tarde del domingo por las calles del centro de Mar del Plata en el marco de la marcha mundial contra los agrotóxicos que utiliza la empresa multinacional estadounidense Monsanto-Bayer y visibilizaron la situación que aqueja a cientos de vecinos en diferentes barrios de la ciudad.

La convocatoria, que se replicó en diferentes puntos del país y del mundo, tuvo lugar en el cruce de Mitre y San Martín. En diálogo con 0223, Vanina, una de las vecinas que encabeza el reclamo, enfatizó en la trascendencia de la convocatoria. "Quisimos estar presentes desde Mar del Plata para concientizar sobre lo que pasa con los agrotóxicos en nuestra ciudad y los problemas que generan en las personas", expresó.

En tal sentido, la activista aseguró que esta situación no solo afecta a los vecinos de los barrios aledaños a los campos en los que se fumiga con venenos, sino también a aquellas personas que consumen los mismos productos que se producen en las zonas señaladas que se venden en diferentes comercios de la ciudad.

Por tal motivo, Vanina subrayó que cada vez hay gente más enferma. "Hace dos años que estamos denunciando las implicancias en la salud de las personas a causa de las fumigaciones que se hacen en los campos linderos al barrio, sin respetar la normativa vigente" que establece un límite de mil metros, indicó Micaela, médica del Centro de Atención Primaria de Salud de Camet.

A raíz de esta problemática, los vecinos del barrio de la zona norte de Mar del Plata buscan impulsar la agroecología, un método de producción alternativo con el fin de cuidar los vegetales y frutas sin agrotóxicos. "Vemos más casos de gente enferma, ellos están negociando con nuestra salud. La agroecología es rentable y posible, en muchos campos se utiliza", insistió Micaela.

En este contexto, las referentes evidenciaron el accionar de los funcionarios locales y apuntaron contra la Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredon. "El Dr. Gustavo Blanco debería estar presente, es de público conocimiento lo que pasa en muchos barrios. Estaría bueno que se acerque, que vea la carpeta de salud y tome conciencia del peligro", comentaron en referencia al titular de la cartera local.

"No podemos dejar que los funcionarios que tienen que regular esta normativa que se tiene que cumplir no hagan lo que tienen que hacer. Conocen del tema. Más allá de que nos reciben y nos responden, lo concreto es que se sigue fumigando donde no corresponde y seguimos teniendo implicancias de la salud. No hay una decisión política", agregó Vanina.

Para finalizar, las dos mujeres destacaron que desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires decidieron tomar cartas en el asunto a través de un recurso legal "por la gravedad de la situación y por la inacción de los funcionarios", luego de una causa que presentaron en diciembre de 2018 con numerosas pruebas en la Fiscalía General.