Investigan si los agrotóxicos le provocaron graves problemas renales a un adolescente

Un nene de 16 años que vive junto a un campo fumigado en Félix U.Camet tuvo graves problemas de salud en sus riñones. Debido a que la enfermedad- denominada nefritis- que podría estar vinculada a la fumigación por agrotóxicos, desde el Municipio decidieron practicarle un análisis médico para poder determinar las causas de esta inflamación en los riñones.

Ante esta situación, varias veces denunciada por los vecinos desde hace más de un año, el concejal Mario Rodríguez (UCR) pedirán al Concejo Deliberante que preste atención al reclamo, que pide la suspensión de las fumigaciones en el barrio norte de Mar del Plata. Los vecinos sostienen que hay al menos 6 personas más con patologías vinculadas al envenenamiento por pesticidas.

El secretario de Salud Gustavo Blanco confirmó a 0223 que encargó la muestra de sangre al joven para determinar si efectivamente el problema que padece está vinculado a las fumigaciones. "Si bien permanentemente se reciben consultas, no se han llegado a hacer análisis, sólo en este último caso se mandaron a hacer estudios, porque es una situación muy particular de un chico jovencito, que vive cerca de un campo, donde se cosecha papa, trigo, maíz y soja. El chico tuvo un problema en los riñones, llamado nefritis y una de las causas de la misma puede ser producto de los agroquímicos, con lo cual me parecía justificado pedir análisis para darle una respuesta a la familia. Están a la espera de los resultados", indicó el funcionario.

Vecinos denuncian que hay niños y adultos contaminados

Por su parte las familias de Félix u.Camet se mostraron de acuerdo con el análisis médico realizado a un adolescente que tiene problemas en sus riñones "por estar fumigado" y afirmaron que hay más casos en la zona.

“Este chico de 16 años estuvo muy grave y ahora está bajo observación médica. Además de este chico, hay varios casos en la zona y todos con patologías similares vinculadas al uso de agroquímicos: malformaciones, problemas en la piel o abortos espontáneos. Este análisis por parte del Municipio no me sorprendió porque es lo que los funcionarios deben hacer. Es mejor tarde que nunca”, razonó una de las vecinas que participa como todos los jueves en la asamblea que se realiza en la salita de salud del barrio.

En ese punto, la mujer sostuvo que la fumigación de los productos agrícolas “es algo que nos afecta a todos, viva uno junto a un campo o no. Estos productos se llevan a la mesa y es lo que todos comemos. La salud es un derecho natural y esto nos afecta”, añadió.

Por su parte Vanina, otra de las vecinas de Félix U.Camet sostuvo que la intención del barrio “es iniciar un recurso de amparo para que hasta tanto se determinen las causas de esta contaminación de este chico, se suspendan las fumigaciones”.

Ante este preocupante panorama, los vecinos pedirán a los concejales el uso de la Banca 25, para exponer –de confirmarse el análisis médico- esta grave situación sanitaria.