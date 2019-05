Exigen la renovación “urgente” de 31 buques de pesca en altura: tienen casi 50 años de antigüedad

Desde la organización Ningún Hundimiento Más reclaman la urgente renovación de unos 31 buques fresqueros, que tienen en promedio una antigüedad de 48 años y pescan en altura, a más de 12 millas de las costas argentinas.

Su posicionamiento, va en sintonía con la iniciativa de los senadores Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur-Unen) y Alfredo González Luenzo (Chubut Somos Todos), que insisten con un proyecto que prevé un plazo de 5 años para la renovación de aquellos buques de más de 40 años de antigüedad y de 10 años para los buques de más de 35 años de antigüedad, pudiendo extenderse la antigüedad a 60 años en el caso de buques reconstruidos en más de un 60% en astilleros nacionales.

“Tenés 31 fresqueros de menos de 40 metros con una antigüedad promedio de 48 años que pescan en altura. Y también a 64 fresqueros de menos de 15 metros de eslora con una antigüedad promedio de 56 años”, precisó en diálogo con 0223, Gabriela Sánchez, referente de la organización Ningún Hundimiento Más.

En ese punto, la hermana del capitán de El Repunte –hundido el pasado 17 de junio del 2017- consideró -en base a datos suministrados en el marco del debate en el Congreso- que “lo urgente son los 31 fresqueros porque navegan a más de 12 millas y el consecuente riesgo que implica”, razonó.

Para Sánchez, “no es correcto hablar de 95 buques, de un total de 600 de todo el país que tienen casi 50 años de antigüedad, porque no todos necesitan ser renovados de manera urgente. Y eso es lo que postula el proyecto del oficialismo, que sostiene que estos casi 100 barcos no pueden ser refaccionados en lo inmediato por la industria nacional y por eso quieren que se esperen 21 años para renovarlos. Esos 31 barcos no pueden esperar más. Y tampoco es lo mismo que el Estado ayude financieramente a todos por igual, porque así como hay costeros que lo necesitan, hay grandes empresas que pueden solventarlo sin problemas”, dijo Sánchez.

El proyecto Pinedo-Bullrich establece que la renovación de la flota pesquera argentina se iniciará recién a partir de enero del 2040, permitiendo que por 21 años continúen navegando buques pesqueros, que según Sánchez “podrán seguir navegando por 21 años más hasta superar una antigüedad promedio de 70 años en el 2040. Si en el 2018 el astillero Contessi renovó 6 buques, con el aporte de todos los astilleros del país pueden renovarse esos 31 barcos que lo necesitan de manera urgente”, cerró.