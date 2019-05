La Municipalidad ampliará la denuncia contra los manifestantes

El gobierno municipal ampliará la denuncia ante la Fiscalía General a los manifestantes que están llevando a cabo un acampe frente al municipio hace una semana. El subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro dijo que "realizamos una ampliación de la denuncia presentada el 20 por nuevos hechos que incluyen nuevos participantes".

El funcionario explicó que los motivos son "la profundización del corte de calle, preocupación del espacio publico y el encendido de fuego y afectación del medio ambiente". "Más allá de la legitimidad que pueda tener el reclamo, no podemos justificar el medio", agregó.

Por otra parte, Gil de Muro señaló que pidieron "intervención de Juzgado de Familia por la situación de los menores que están en la intemperie todo el día". "La decisión debe ser inminente", añadió.

A su vez, planteó que "en caso de que la justicia no de soluciones, analizamos denunciar el incumplimiento ante la justicia bonaerense" y resaltó que "el dictamen reciente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires no diferencia las conductas sino que pone de manifiesto que cuando hay un corte la justicia debe actuar". "No debe haber distinciones de personas ni de grupo de personas cuando se comenten actos antijurídicos", resaltó.

Por último, la secretaria de Desarrollo Social Patricia Leniz manifestó que "mantuvimos contacto con los manifestante de forma permanente" y confirmó que realizaron gestiones con Desarrollo Social de provincia para el mejoramiento de techos y la entrega de tarjetas de alimentos. En ese marco, Leniz sostuvo que "llegaron a un acuerdo pero no quieren levantar el acampe".