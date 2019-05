Los números que dio Arroyo para desmentir el "carnaval" de nombramientos

Desde la Municipalidad precisaron datos sobre el grueso que tiene la planta política y la cantidad de ingresos que se registraron durante la gestión de Carlos Arroyo, después de que concejales del propio oficialismo denunciaran un "carnaval" de nombramientos en el transcurso del último año.

El Gobierno recordó que durante la administración de Gustavo Pulti había 103 funcionarios políticos mientras que en la actualidad hay 82, de los cuales 17 son empleados de carrera, es decir, que ya integraban la planta personal y retienen su cargo original.

Asimismo, según los datos oficiales, desde 10 diciembre de 2015 al 10 de mayo de 2019 hubo un ingreso de 625 empleados mientras que se produjo el egreso de otros 761 agentes por motivos ligados a cesantías, renuncias, jubilaciones y fallecimientos.

La información que suministró la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gobierno difiere fuertemente de la denuncia que realizó a 0223 Radio la concejala de la Coalición Cívica, Angélica González, que había afirmado que solamente en el último año se había avanzado con 400 nombramientos.

"Esto es una desconsideración y una falta de respeto e inclusive una falta a la ética de su propio nombramiento. Él sabe que esto no se debe hacer y no corresponde", había apuntado la edil, que integra una de las fuerzas que conforma la coalición gobernante de Cambiemos.

Los datos que reveló el Municipio se dieron en el marco de la conferencia de prensa a la que convocó este jueves por la mañana el Intendente Carlos Arroyo, quien se mostró visiblemente ofuscado por las críticas que se vertieron por el ingreso de personal en lo que va de su mandato.

Los cuestionamientos recrudecieron en las últimas horas después de que designara como Subsecretaría de Inspección General a Evangelina Tedros, la hija de su pareja, desplazando del cargo a Emilio Sucar Grau.

"Hay otros que opinan y no tienen ni idea. Hay gente tan soberbia que desaprueba mi gestión. Hay gente que no tiene la más puta idea de cómo es la ciudad y de los problemas que tiene Mar del Plata", señaló el jefe comunal, quien agregó en referencia al último cambio de gabinete: "No son hijos míos, por lo tanto no son familiares. Dijeron que es un hijastro y es mentira”.