Montenegro pidió que "la política haga un esfuerzo por ahorrar" y que no haya más nombramientos

El diputado nacional por Cambiemos y precandidato a Intendente en General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, fue otra de las voces que se refirió a la polémica por los últimos nombramientos con los que avanzó el Intendente Carlos Arroyo en su gestión e insistió en la necesidad de que "la política haga un esfuerzo por ahorrar".

"Hoy es el momento de que la política haga un esfuerzo y un ahorro y no se permita la designación de gente en este momento del año, sobre todo por la delicada situación que se está viviendo en todo el país", ratificó el legislador marplatense, en declaraciones a 0223 Radio.

Montenegro recordó que tanto la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri fueron claros en su postura de aplicar una "reducción de gastos" en las gestiones municipales. "Se les ha pedido un esfuerzo a los intendentes para que se haga un ahorro necesario y que la plata beneficie sí o sí al vecino", señaló.

En este sentido, el precandidato a jefe comunal también respaldó el proyecto que impulsa la Coalición Cívica para frenar nuevos nombramientos "en los últimos seis meses de gobernabilidad". "Me parece que tiene que ser acompañado por el resto de las fuerzas porque también habla de escuchar a la gente", sostuvo.

"La gente nos dice que no la está pasando bien y nos pide ayuda. Y si vos te podés ahorrar 500 mil o 1 millón de pesos en los sueldos, después podes arreglar una plaza o muchas otras cuestiones que le cambian la vida a la gente", explicó.

En las últimas horas, se desató una fuerte polémica por la llegada de Evangelina Tedros, la hija de la pareja del jefe comunal, a la conducción de la Subsecretaría de Inspección General. Montenegro no evitó eludir el tema y señaló: "Yo tengo una posición muy dura con respecto a los familiares, y hay que ser muy exigentes en cuanto al no permitirlo. No hay ninguna duda".

"Cuando uno toma la decisión de forma parte de un espacio político tiene que ser muy exigente con su vida privada y lo que hacen sus familiares", insistió el legislador de la Cámara Baja de la Nación.

Montenegro consideró que se deben delinear "claramente los objetivos" de gestión municipal y también confió que ya hay "cuadros técnicos para ocupar distintas áreas que están dentro de la Municipalidad". "Hay que saber los recursos humanos que ya hay. Está bueno jerarquizar y dignificar el trabajo", concluyó.