Denuncian que Arroyo realizó un "carnaval" de nombramientos: en un año, hubo 400 ingresos

Desde la Coalición Cívica, fuerza que integra la alianza gobernante de Cambiemos, denunciaron que el Intendente Carlos Arroyo avanzó en el último año con 400 nombramientos dentro de la administración municipal. "Esto es un carnaval", sintetizaron.

La concejala del mismo oficialismo, Angélica González, fue la que reveló a 0223 Radio la cantidad designaciones que se decidieron en este lapso y no perdió la oportunidad para criticar al jefe comunal al considerar que estos ingresos son "innecesarios".

La edil criticó duramente la llegada de Evangelina Tedros, la hija de la pareja de Arroyo, a la titularidad de la Subsecretaría de Inspección General pero consideró que esto "no deja de ser parte del festival de nombramientos que hubo durante toda la gestión".

"Yo puedo hablar fehacientemente por este año que llevo como concejal porque tengo una persona que está investigando particularmente los nombramientos. Hasta esta fecha, contabilizamos que ingresaron por lo menos 400 personas, excluyendo siempre lo que es docencia", señaló.

Ante ello, González remarcó que "el problema no es sólo las personas que se nombran sino las estructuras que se generan y que absorben personal también". "Esto es una desconsideración y una falta de respeto e inclusive una falta a la ética de su propio nombramiento. Él sabe que esto no se debe hacer y no corresponde", apuntó, en referencia al Intendente.

Además, la concejala trazó un escenario contradictorio ya que aseguró que hay un "exceso de personal" pero al mismo tiempo se acusa que "faltan personas en distintas áreas". "Si uno que tiene que comenzar a trabajar seriamente en esto, primero habría que frenar nombramientos, después hacer un congelamiento de vacantes posteriores y reencuadrar a la población laboral", analizó.

La referente de la fuerza que tiene como principal exponente a Lilita Carrió es la autora de un proyecto de ordenanza que busca impedir nuevos nombramientos "en los últimos seis meses de gobernabilidad", a excepción de dependencias claves como Salud. El expediente se encuentra trabado desde hace semanas en la comisión de Legislación, que tuvo sesión este último lunes y allí se pidió un informe al respecto al área de Legal y Técnica para poder avanzar con su tratamiento.