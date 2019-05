Por el estado de la calle, sufre graves problemas para trasladar a su hijo con discapacidad

Cada vez que llueve, muchas calles quedan detonadas. Una situación que se repite en numerosos barrios de Mar del Plata, ante la abundante agua que cae y la falta de mantenimiento de las calles por parte del Ente Municipal de Vialidad.

María José vive en el barrio Libertad sobre la calle 200 entre Río Negro y Falkner. Su hijo Enzo, de 6 años, padece de parálisis cerebral. A raíz de las inundaciones en la puerta de su casa, ocasionadas por las fuertes precipitaciones, en muchas ocasiones la combi que pasa a buscar a su niño tiene numerosas dificultades para ingresar.

"Cada vez que caen tres gotas se inunda. Mi hijo tiene discapacidad y el transporte especial tiene que subir a la vereda para poder sacar la rampa de sillas de ruedas", contextualizó la mujer.

En este contexto, la vecina del barrio Libertad aseguró que en reiteradas oportunidades presentaron los reclamos correspondientes ante la Municipalidad, pero no obtuvieron ningún tipo de respuestas. "No hacen nada". Asimismo, como si esto fuese poco, María José señaló que cada vez que se inunda la calle, los taxistas y remiseros "no pasan porque tienen miedo de estancarse", por lo que dejan a los pasajeros muchos metros antes.