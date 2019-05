Murió Tuqui, símbolo del humor ácido e irreverente

“Tuqui”, humorista, actor, dibujante, escritor, conductor y más. Así se puede definir a Gabriel Gustavo Pinto, que murió en las últimas horas a los 64 años. La noticia fue confirmada por el periodista Juan Di Natale en su cuenta oficial de Twitter.

Nació el 22 de marzo de 1955. Tras un paso por la Facultad de Derecho y trabajo como bancario, decidió hacer un quiebre y aprender a tocar la guitarra. Ese quiebre lo llevó a conformar su propia banda musical.

Desolado por la noticia de la partida del querido Tuqui, compañero incomparable, profesor de lo incorrecto, socio imprevisible, todo eso y más para mí allá en los ‘90. Cómo nos reímos Tucán, te voy a extrañar mucho bandido. — Juan Di Natale (@soyjuandinatale) May 27, 2019

Su nombre se hizo popular en Rock & Pop, donde estuvo en diversos ciclos durante más de dos décadas, entre los que se destacan Subí que te llevo, junto a Bobby Flores, Se nos viene la noche, acompañando a Juan Di Natale y Tarde negra, con la Negra Vernaci.

Mientras que en televisión, actuó en la ficción Luna Salvaje y trabajó de humorista en diversos programas de entretenimientos, como Café fashion y Justo a tiempo. También realizó algunas participaciones en el ciclo de Susana Giménez.

A media noche nos dejo Tuqui además de un gran humorista, una de las personas más cultas con las que me topé en este medio. Una gran pérdida. mis respetos a sus familiares, amigos y oyentes. pic.twitter.com/txezuQCn70 — cabito (@cabitodemiedo) May 27, 2019

En marzo de 2012, sufrió un accidente manejando una moto que lo obligó a utilizar muletas para caminar. “Tuve un accidente, iba en moto y un taxista desafortunadamente no me vio. Él quería doblar y yo no. Me convenció con el paragolpes. Salí volando y me fracturé la cadera, que quebré la cabeza del fémur. Me operé y no soldó. Me quedó una pierna más corta. No me puedo apoyar en esa pierna. Por lo tanto estoy perdiendo masa muscular", recordó, con su humor característico, aquel episodio en una entrevista con TN.

Como escritor, publicó la novela Parapoliciales y un libro de cuentos cómicos Chistes machistas. Su último trabajo fue como columnista de humor para Border Periodismo, el portal de actualidad, política y tendencias dirigido por la periodista María Julia Oliván.