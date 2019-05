Se desploma el mercado inmobiliario: marzo tuvo el registro más bajo de operaciones de la última década

La crisis económica golpea a prácticamente todos los sectores de la economía y uno de los más castigados es el mercado inmobiliario, que se desploma mes a mes. Según los registros de la cantidad de escrituras realizadas en marzo, General Pueyrredon tuvo su cifra más baja de los últimos 10 años.

Según los datos que se dieron a conocer en marzo de 2019 se realizaron 556 escrituras en el distrito. Para encontrar un dato similar, hay que remontarse a 2015, también un año de elecciones ejecutivas en el que Cristina Fernández de Kirchner abandonó el poder. Aquel marzo se escrituraron 566 propiedades.

“Se está viviendo algo que nunca vivimos. En un mercado inmobiliario dolarizado como el nuestro tuvimos en 12 meses un cambio muy abrupto. Hace un año el dólar valía 22 pesos”, explicó el martillero Diego Del Valle.

En esa línea, señaló que las distorsiones que se produjeron por la devaluación del peso no se solucionarán de un día para el otro. “Arreglar todos esos números va a costar tiempo. No creo que se solucione este año”, precisó el martillero, que remarcó que a los propietarios les cuesta aceptar que ya no pueden vender sus inmuebles al mismo valor en dólares que hace un año.

Los datos de las escrituras realizadas el último marzo en Mar del Plata significan una caída del 56%, una tendencia que se mantiene a lo largo del primer trimestre del año donde se escrituraron 1350 inmuebles, que también representa un 56% menos que en el mismo período del año anterior.

“Es el peor registro desde 2009 a la fecha, por lo menos. Y seguramente hacia atrás también porque entre 2003 y 2008 vivimos una etapa de recuperación”, dijo Del Valle.

Para el martillero este tiempo es similar a lo que se vivió en 2001 e hizo referencia que se topó con casos de personas que quieren vender su casa para irse del país.

La caída de las escrituras no es un hecho aislado en el mercado inmobiliario. Por caso, en marzo también se firmaron 40 hipotecas, lo que significa una caída del 93% en comparación al mismo mes del año anterior. Y en cuanto a locales comerciales la situación también es similar. “Va a ser un año muy complejo porque el panorama electoral paraliza todo”, cerró Del Valle.