Organizaciones sociales cortan Yrigoyen y Luro y desafían el fallo “antipiquete” de la Corte

Un grupo de manifestantes de la cooperativa La Nueva Esperanza realizan un corte de calle frente al Municipio –por Yrigoyen- para reclamar pagos adeudados por trabajos en la construcción.

La medida de protesta se da a sólo tres días de conocerse el fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que instó a la justicia marplatense a intervenir cuando una protesta en la vía pública afecte “el derecho a circular libremente” al resto de los ciudadanos.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-5-3-8-26-0-cortes-de-calle-guino-de-la-suprema-corte-al-intendente

En diálogo con 0223, Paola Tournoud, titular de la cooperativa La Nueva Esperanza, cuestionó la decisión del intendente Carlos Arroyo que “no quiere permitir a que la gente pueda manifestarse” pero “confió” en que la Justicia pueda entender los motivos de la protesta.

“La gente necesita trabajar y la cooperativa necesita que le paguen lo que le deben del año pasado. Estábamos haciendo viviendas por $600.000 pero ahora estando al 70% de la obra, la vivienda es de $1.200.000. Ahí contempla los materiales, el pago del arquitecto, la mano de obra y la contabilidad de la cooperativa. No se puede sostener esta situación de esta manera”, razonó Tournoud.

“Hay 500 familias de 13 barrios que están desempleadas. No solo el Intendente no genera trabajo sino que no da asistencia”, cerró la referente de la cooperativa de trabajo.