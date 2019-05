A un año de su reapertura, la Orquesta Infanto Juvenil ampliará su repertorio

En junio de 2018 hubo buenas noticias desde la Secretaría de Cultura de la municipalidad. Tras los serios conflictos durante la gestión de Silvana Rojas en los primeros años de gobierno de Arroyo, el área conducida por Christian Rabe confirmó la reapertura de la Orquesta Infanto Juvenil, un programa que busca, por sobre todo, la inclusión de niños y adolescentes al circuito artístico y social.

A poco de cumplirse los primeros 12 meses de actividad ininterrumpida, 0223 dialogó con su director, Claudio Corradini, notoriamente feliz por los logros cosechados desde el invierno pasado a esta parte.

Consultado inicialmente por los complejos tiempos vividos en 2016 y 2017, el maestro se sinceró: “Había que asentar el proyecto administrativamente, tener un reglamento ideal para un organismo como la orquesta, un arma legal que te permitiera operar de un modo similar más allá del director de turno” analizó el músico en primera instancia.

“Cuando asumí ví que había fallas en lo administrativo. Había errores que hacían que los capacitadores no pudieran seguir con sus trabajos. Me reuní con diversos concejales que me dieron pistas de cómo armar una nueva ordenanza, sortear esa endeblez que había en cuanto a la estructura del programa. Y reestructuramos eso, porque la orquesta, musicalmente como estaba, era un golazo. Las cuestiones administrativas no dejaron que prosiguiera. Tomamos mucho personal de planta y eso permitió dar la seguridad también de asentar a los instrumentistas. Ellos estaban bastante solos” reconoció Corradini al respecto.

Con un año de actividades en continuado, según el director, “en base a un trabajo de gran pertenencia barrial”, la orquesta busca “desarrollar el concepto básico de inclusión”. “Trabajamos desde el Polideportivo del barrio Las Heras y en Sierra de los Padres, en la sociedad de fomento del barrio Gloria de la Peregrina, lo que permite acceso a muchos chicos de la periferia”, celebró el referente de la orquesta.

Para el futuro, avisó Corradini, hay planes de ampliación en el repertorio musical. Actualmente, los profesores desarrollan un trabajo basado en la música popular argentina y latinoamericana de raíz folklórica. “Pero no cerramos la puerta académica de la música europea, con la cuerda, o el clarinete por ejemplo. Queremos levantar la vara, aunque no sea la finalidad destacarnos artísticamente y todo tiene un objetivo más social de integración comunitario, la intención es ampliar el conocimiento y desarrollarnos más, sin dudas”, aseveró.

Los chicos de entre 8 y 18 años que concurren al programa tienen un viaje pautado para el mes de septiembre a Tandil, a fin de unir sus experiencias con los integrantes de la oferta infanto juvenil de ese distrito, en otra de las aristas que evidencia un aprendizaje único para los más jóvenes. “El 20 de julio vamos a cerrar con otra presentación este primer capítulo de la orquesta. Mantendremos el repertorio actual pero abriremos uno nuevo más universal, con música de películas y de Europa” anticipó Corradini envuelto de lleno en un proyecto sensiblemente trascendental para los chicos de Mar del Plata y zona.

¿Y la música para los más chiquitos?

El director de la orquesta sueña. Tras recuperar el espacio, reconoce que es grande la demanda de los chicos por debajo de los 8 años. “Hay muchos chicos de 8, 9 y 10 años y muchos otros de 16, 17 y 18 que vienen ahora. Y nos encantaría poder recibir a niños más pequeños, pero eso exige estar preparado y también, incorporar docentes especializados en la iniciación musical”.

Para Corradini, no hay dudas de que “sería un gran programa que los chicos de las escuelas municipales tengan iniciación musical, por ejemplo, con el objetivo de integrar la orquesta después”. “Vamos por partes” concluyó, sin dejar de estar esperanzado.