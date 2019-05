Aunque no fue nadie, el Ejecutivo ratifica que ya hizo la audiencia por el Presupuesto

La polémica que protagonizan los funcionarios del Concejo Deliberante y el Ejecutivo de General Pueyrredon por el presupuesto municipal 2019 no tiene fin. Entre acusaciones de por medio, ambas partes se responsabilizaban por mantener paralizado el tratamiento y la aprobación del mismo. Ahora, el Ejecutivo ratificó por escrito que no convocará a una audiencia pública que reclaman los ediles, porque ya se hizo.

La audiencia pública se había fijado para el pasado 26 de diciembre de 2018, período en el cual los empleados municipales realizaron una retención de tareas. El secretario de Hacienda Hernán Mourelle se presentó en el edificio de Hipólito Yrigoyen al 1600 acompañado por el secretario de Educación Luis Distefano y el secretario de Tecnología e Innovación Sergio Andueza, pero como era de esperar ni concejales ni ciudadanos asistieron al recinto del Concejo Deliberante para debatir al respecto. Finalmente, en este contexto, el jefe del Departamento de Administración Pablo Damore dio inicio a la apertura del debate. Por este motivo, desde el Ejecutivo consideran que la audiencia ya fue celebrada y no debe realizarse de nuevo.

Desde entonces, el propio titular de Hacienda protagonizó varios cruces verbales con diferentes exponentes del Concejo. Ambos se responsabilizan por la falta de avances en el tratamiento y la aprobación del presupuesto que asciende a $11.345.957.700, si se tienen en cuenta los entes descentralizados.

No obstante, desde el Concejo que preside Guillermo Sáenz Saralegui manifiestan que dicha audiencia no se llevó a cabo y hasta que no se realice en los términos correspondientes no avanzarán en el debate del mismo. Todo indica que la novela seguirá.