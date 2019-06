El Comité de la Reserva de Biosfera denuncia que Ronda quiere quitarle su carácter vinculante

Una nueva reunión del Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera tuvo desarrollo en el balneario parque de la laguna de Mar Chiquita, sin la presencia de su presidente, el intendente Carlos Ronda, para tratar entre sus integrantes el impacto que tendría el desarrollo inmobiliario privado Lagos del Mar en caso de concretarse.

Ronda fue reemplazado una vez más por la secretaria de Medio Ambiente Flavia Laguné y la reunión fue moderada por Mónica Iza, actualmente Directora de Medio Ambiente. Una vez finalizado el encuentro, los vecinos denunciaron que desde la gestión de Cambiemos "se insiste, como la vez pasada, de que para avanzar se tiene que modificar la ordenanza que dice que el comité es vinculante".

Con la presencia de concejales, residentes de la zona, algunos representantes de la universidad e integrantes de organizaciones intermedias, se hizo conocer en principio que el libro de actas del comité está en manos del juez que lleva la causa del barrio ilegal y clandestino “Lagos del Mar”.

Aunque ese libro de actas no ha sido reclamado por el municipio al juzgado, la participación social tiene registro: los vinculados a la problemática llevan su propio libro de actas, motivados en "que se vieron ciertas irregularidades en las cuales desde la municipalidad no se termina de cumplimentar el estar de acuerdo qué se escribe en el acta y ni siquiera se termina de firmar por los presentes".

"Que saquen lo vinculante es retroceder. Es lo que le dá al Comité el sentido de su existencia y por eso estamos convencidos de pelear por esta ordenanza y que se cumpla. La excusa para ellos es que el Comité no puede estar sobre las decisiones de Provincia ni Nación ni de ninguna organización de esa índole. Sabemos perfectamente que es una ordenanza municipal, por lo tanto el Comité va a ser vinculante en lo municipal, lo cual es una obviedad pero lo aclaramos para que les quede claro y no desinformen a la gente que no sigue la causa" expresaron vecinos y ambientalistas en un comunicado.

En esa línea, los integrantes del comité aseguraron que desde el gobierno de Ronda "se insiste con sacar lo vinculante porque dicen que es un requerimiento del OPDS". "No nos trajeron ningún documento oficial, el cual pedimos para la próxima reunión".

Según pudo averiguar 0223, uno de los temas a resolver para el reglamento interno del comité es vincular a los propietarios de los diversos campos que se encuentran dentro de la Reserva de Biosfera.

En diálogo con este medio, referentes del comité destacaron su malestar por la contratación que hizo la municipalidad de la consultora Cepa para el plan de manejo de la zona: "Teniendo a toda la Universidad Ad Honorem como dice la ordenanza, utilizando nuestra presencia en el Comité, haciéndonos parte de esa decisión cuando en realidad no sucedió, y nunca se realizó el acta el día que estuvo Ronda presentando el “boceto” de dicho plan”, describieron.

Los vecinos pidieron nuevamente la presencia tanto del área de Legales de la Municipalidad como el asesor desde la universidad, José Esain, en la próxima reunión del comité, programada para el 28 de junio a las 15 en el Centro de Atención al Vecino de Mar Chiquita.