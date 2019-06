Calles llenas de barro y agua: la dura realidad del barrio San Jacinto

Hay bronca e indignación en San Jacinto, barrio vecino de El Alfar, ante la falta de arreglo de las calles por parte del Municipio. Sostienen que la ausencia de obras, desde el pasado viernes 14 de junio, la línea 501 de colectivo no ingresa por la calle principal –la 431- , dejando a medio barrio –entre ellos estudiantes de escuela primaria- sin poder usar el transporte público.

“No solo los laburantes que no tienen auto están afectados sino que los taxis o remises no quieren entrar por el barro de la calles. Las ambulancias, camiones de basura tampoco pueden pasar por lo intransitable que esta todo. Da bronca porque uno viene avisando desde la primavera del año pasado y nunca dan respuesta. Parece que hacen obras en los barrios donde pueden conseguir más votos, porque a San Jacinto no aparecen”, afirmó Elvira Diez, vicepresidenta de la sociedad de fomento barrial, en diálogo con 0223.

"Desde el 2008 está hecho el pedido de calles y no han hecho nada"

La vecinalista agregó que debido a que el colectivo cambió por esta problemática su recorrido, “mucha gente que trabaja en el Hospital Regional o en fábricas de pescado se quedan a dormir en la casa de algún amigo porque saben que al otro día, no tienen transporte” y añadió que "cuando llueve por uno o dos días, manejar por esa calle se torna imposible".

“Lamentablemente esta situación no la vivimos sólo con este gobierno, sino también con el anterior. Desde el 2008 está hecho el pedido de calles y no han hecho nada. Esperamos que con este nuevo anuncio de granza hecho por el Municipio, podamos tener algo para nuestro barrio. Yo vivo desde el 78´en el barrio y no ha mejorado casi nada, está casi igual”, cerró la fomentista.