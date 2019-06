"Fue un afano", el video de la sentada de los jugadores de San Jorge

San Jorge de Tucumán es noticia nacional por su protesta y abandono de la final por el ascenso a la B Nacional. Pasados 4 minutos del segundo tiempo, decidieron sentarse en el campo de juego a modo de protesta por el arbitraje de Adrián Franklin.

"Nos sentamos porque creemos que fue un afano lo que nos hizo en el primer tiempo. Lamentablemente nos toca pagar a nosotros. Somos padres de familia y no nos merecemos esto. Hay que pensar en la familia, en nuestros hijos, así que tomamos decisión por lo que se vio en el primer tiempo. Esperábamos un pésimo arbitraje, pero como esto, no. Nos robaron en la cara", sostuvo con bronca el capitán Ricardo Tapia.

Mientras que el lateral Maximiliano Guardia, expulsado por su protesta tras el gol de Emiliano López, manifestó: "Se cagan en nuestro trabajo, un año entero laburamos para que te caguen así, es increíble esto. No eran tan superiores para que inclinen así la cancha. La decisión es por bronca, no nos pueden robar de esa forma. La sentada es nuestra protesta. No estamos en condiciones de salir a jugar con este tipo dirigiendo, no puede dirigir".

SENTADA de todo el equipo en señal de protesta por el arbitraje.



A los 5 minutos del segundo tiempo, San Jorge decidió tomar esta medida y frenar el partido. #FederalAenDEPORTV — DEPORTV (@canaldeportv) June 23, 2019