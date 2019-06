Trabajadores del Registro de las Personas en alerta por un reclamo salarial

Trabajadores del Registro de las Personas se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente, en el marco de un plan de lucha que se realiza a nivel provincial en reclamo del pago de una bonificación del 125% sobre el salario básico, tal como lo dispuso el año pasado la gobernadora María Eugenia Vidal para todos los trabajadores estatales.

A raíz de ese pedido, el lunes se hizo retención de tareas en las cuatro sedes del Registro en la ciudad (Independencia, 20 de septiembre, Puerto y Batán), mientras que ayer y hoy funciona de manera parcial ya que los empleados nucleados en ATE llevan a cabo otra retención sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Hernán Molina, delegado de ATE, explicó que si bien el conflicto no es nuevo, las medidas de fuerza se profundizaron en los últimos cuatro meses con retenciones y paros. “Se trata de un reclamo salarial que se debe a que, que al cambiar los registros civiles al Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre las tantas medidas de ajuste que tomó el gobierno, dejó a los trabajadores afuera de una bonificación del 125% del básico que se le otorgó al resto de los trabajadores provinciales”, especificó el dirigente gremial ante la consulta de 0223.

Según Molina, eso implica que los trabajadores del sector tengan un nivel salarial “similar al de un auxiliar de educación, es decir, muy por debajo de la línea de la pobreza”. “Las oficinas del registro civil no se vacían hasta que termina el horario de atención y es muy intenso el trabajo que hacen los compañeros a cambio de un salario que no sólo no se adecua a los vaivenes de las paritarias –ya de por sí, baja-, sino que quedó sumido en la parte más baja del escalafón de los estatales de la Provincia”, enfatizó.



De esta manera, puntualizó, los trabajadores –en Mar del Plata son alrededor de 200- tienen salarios que oscilan entre los 16 mil y 20 mil pesos, e, incluso, hay empleados que tienen básicos que no superan los 8 mil pesos. En este contexto, el delegado de ATE anticipó que planean redefinir un plan de lucha para exteriorizar el conflicto.

A esa situación se suma el llamado a paritaria para todos lo estatales bonaerenses, previsto para julio. “Vamos sin ninguna expectativa”, reconoció y consideró que la oferta salarial que debería llevar la Provincia a la mesa de negociación “no deberá ser menor al 40%”, a pesar de que “ni aún así se recuperaría el poder adquisitivo perdido en el contexto de hiperinflación”.