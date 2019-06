Ciudadanía italiana: denuncian que una organización cobra 500 euros para iniciar el trámite

La situación económica adversa o las ganas de progresar, hace que varios marplatenses con la posibilidad de obtener la ciudadanía italiana, comiencen los trámites. Sin embargo las gestiones pueden demorar años: las oportunidades son escasas -200 turnos cada 3 meses- y la página web donde se pueden obtener se cae de manera habitual.

“Yo desde hace años quiero sacar un turno por derecha pero es imposible. Uno se queda horas frente a la computadora y termina decepcionada. Tenía una amiga que se cansó de esta situación y pagó unos 300 dólares pero sé que cobran hasta 500 euros algunos”, contó a 0223 una joven, que ante la irregularidad de la situación, prefirió no dar mayores datos.

Otro marplatense que se contactó con este diario digital, aseveró que luego de varios intentos, un día se sorprendió cuando recibió un email donde una organización ofrecía por 280 dólares, un turno para iniciar el trámite.

“No sé dónde sacaron mis datos, pero en ese correo electrónico me ofrecían pagar esa cifra después de recibir la fecha de turno, por tarjeta de crédito. Dicen que el turno es gratuito pero esos honorarios son para la reserva de fechas a través de un consultor de esa empresa. Y aclaran que ese dinero no contempla los costos y tarifas consulares”, describió otro de los denunciantes.

“Si uno quiere hacer el trámite cara a cara en el Consulado, te derivan a la web. Y cuando querés hacer las cosas bien, te chocas con esto. Da mucha bronca e impotencia”, aseguró.