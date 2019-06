El mensaje de apoyo de las actrices de Orange is the new black al “Ni Una Menos” en Argentina

En las últimas horas se difundió en las redes sociales de Netflix un video en el que las actrices de Orange is the new black enviaron un mensaje de aliento a la lucha ejercida por las mujeres de Argentina bajo la consigna “Ni Una Menos”, mientras se produjeron manifestaciones en diversos puntos del país a cuatro años del surgimiento de la iniciativa.

En el marco de la quinta edición de “Ni una Menos”, las actrices Taylor Schilling, Dascha Polanco, Jackie Cruz y Diane Guerrero de Orange is the new black grabaron un video organizado por la cadena de streaming, en el que se solidarizan con el movimiento contra la violencia de género en nuestro país.

En el mismo, difundido en la cuenta Netflix Argentina, las estrellas de la serie original de la plataforma se dirigen a las mujeres argentinas, pidiéndoles que “luchen por lo que merecen, por la igualdad, el reconocimiento, el orgullo y la autonomía sobre sus propios cuerpos”.

Las chicas de @OITNB quieren decirles algo a las mujeres de Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/G8gpSC6ruE — CheNetflix (@CheNetflix) June 3, 2019

El colectivo “Ni Una Menos” desarrolla este año su quinta marcha para manifestarse contra la cultura machista y la persistencia de femicidios de forma diaria en Argentina.

La consigna se utilizó por primera vez en la marcha llevada a cabo el 3 de junio de 2015, popularizándose desde ese entonces este movimiento social, en busca de la ampliación de derechos de las mujeres y también ampliando su lucha a defender la violencia contra otros segmentos sociales, como la comunidad Lgbtiq.