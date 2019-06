Alberto Fernández quedó internado por 48 horas

El precandidato a presidente Alberto Fernández, quedó internado en observación el lunes por la noche, aunque desde su entorno aseguran que es un cuadro menor.

El candidato del kirchnerismo/PJ había concurrido a hacerse un chequeo general y los médicos le sugirieron que se quedara internado por 48 horas. Alberto Fernández habló en la noche del lunes desde la Clínica Otamendi con el canal C5N y detalló que desde hace dos semanas viene teniendo una tos "muy persistente" por la que decidió hacerse una revisión. "No hay ni herpes, ni culebrilla, ni nada de eso", explicó.

Previamente corrieron versiones que indicaban que Fernández había sufrido una erupción con ampollas a raíz de un cuadro de estrés, situación que el ex jefe de gabinete desmintió. "No quiero generar especulaciones con mi salud, por eso prefiero hablar y que no haya un informe escrito, para evitar especulaciones y que todos estemos tranquilos. El jueves seguro estaré a full en la campaña", aseguró.