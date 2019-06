Carolina Cosse: "Si gana la derecha en Uruguay sería una debacle"

El 30 de junio se realizarán elecciones internas en Uruguay. Allí, todas las fuerzas políticas presentaran los candidatos que deberán competir en las elecciones presidenciales del 27 de octubre.

El Frente Amplio gobierna el país desde 2005 y buscará revalidar, por primera vez, sin Tabaré Vazquez y José Mujica encabezando las listas. En ese contexto, 0223 Radio conversó con Carolina Cosse, ministra de Produccion e Industria y precandidata a presidente por el oficialismo que consideró que "las elecciones del 30 son muy importantes porque empieza a jugarse el partido que tenemos que ganar en octubre".

En ese marco, Cosse señaló que "la derecha dice que al no estar Tabaré y Mujica encabezando es un problema pero en realidad todo lo contrario". "Desde el Frente Amplio tenemos la gran ventaja de haber sido gobierno tres veces y tener un programa único que nos llevó al gobierno, pero una vez que llegamos no nos olvidamos, no fueron promesas que tiramos al viento", agregó.

Me abraza la responsabilidad al escuchar a las compañeras y los compañeros de Mundo Afro cuando me dicen «el Uruguay está necesitando una mujer Presidenta». Gracias por acompañarme en este camino.#LaFuerzaQueTransforma está en lo que nos une. pic.twitter.com/tdsmw3d06E — Carolina Cosse (@CosseCarolina) June 5, 2019

En esa línea, consideró que "Uruguay necesita mas y mejor Frente Amplio, vamos a una segunda generación de cambios, dejemos de hacer lo mismo, hagamos cosas nuevas, hay dificultades nuevas pero también nuevas oportunidades".

Sobre la situación en Argentina y Brasil, Cosse sostuvo que "vemos que la situación es compleja y nos hace redoblar todos nuestros esfuerzos para afianzar la democracia y promover la participación".

Por último, Carolina Cosse alertó que un gobierno de la derecha en Uruguay "sería una debacle, volveríamos para atrás y perderíamos todo lo que hemos logrado. "No me cae duda que el próximo gobierno tiene que ser del Frente Amplio, los frenteamplistas tenemos una responsabilidad histórica el 30 de junio porque se empieza ganarse el partido de octubre, por eso es muy importante esta elección", opinó.