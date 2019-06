Asabal confirmó los equipos para el Argentino

Desde el martes 11 al sábado 15 de Junio se disputará, en diferentes canchas de la ciudad de Mar del Plata, se disputará el Torneo Argentino de Selecciones Adultas de Handball, en donde Atlántica presentará un equipo en ambas ramas.

La novedad, a comparación de los distintos Argentinos que se venían organizando en la ciudad, es que la acción no estará en el Polideportivo de Chapadmalal, sino que se utilizarán algunas canchas de clubes de la ciudad, como Once Unidos, Banco Provincia y Punto Sur, además del mítico Estadio Polideportivo "Islas Malvinas", que hace unos años recibió una Final de clubes de Atlántica. Desde hace varias semanas que los planteles de Asabal se encuentran entrenando y esta semana se definieron los planteles.

Los varones estarán conducidos por Bruno Puente y Leonardo Zumpano y cuentan con un plantel rico en calidad y cantidad de jugadores. Algunos de ellos, surgidos en la Asociación y que ahora se encuentran en Buenos Aires, tal es el caso de los dos arqueros, como Alejo Novillo, exMaipu y quien participó de los Juegos Olímpicos de la Juventud y Fausto Vázquez, exFerro de Olavarria. El equipo cuenta con 7 hombres de Once Unidos, multicampeón en los últimos años. El debut será el miércoles a las 10:30 en cancha de Banco Provincia ante Chubut, en tanto que el jueves jugarán a las 10:30 ante Asambal en el Polideportivo.

Bruno Puente comentó que "hace bastante que no se juega un torneo de estas características, en lo personal es la vuelta a dirigir un Argentino, hace muchísimos años que no lo hago y la primera vez que lo haré con Mayores, es un lindo desafío y compromiso". En cuanto a las expectativas opinó que "son las mejores, si bien nos pudimos reunir cuatro o cinco veces, es lo que nos permitió el calendario, pero hay un buen nivel en el plantel, quedó gente afuera de los 16 que son muy buenos y hubo un alto compromiso en las prácticas. Es un plantel donde hay 4 generaciones, promedio de edad de 24 años que es joven, tenemos varios Juniors y hasta algún Juvenil, mezclados con chicos de más experiencia, va a ser un lindo combo para este torneo".

Sobre los partidos de las zonas y los posibles cruces, el hombre de Once Unidos comentó que "nos toca una zona de tres equipos, si bien clasifican dos, los partidos hay que jugarlos y ganarlos, Chubut en teoría es más fuerte que Asambal, pero somos equipos que no nos conocemos, hay muchos factores que influyen, el cruce que nos toca podría ser con Femebal, así que hay que apuntar no sólo a clasificar sino que a hacerlos primeros".

Por último, quien también se encuentra en el Seleccionado de Menores de Argentina, expresó que "esperamos el apoyo de la gente de nuestra liga, el jugar de local es un plus, vamos a ver como nos adaptamos ya que no concentraremos, cada uno dormirá en su casa, está bueno que se haga en la ciudad, será una movida importante para nuestro deporte y la difusión".

Las mujeres estarán entrenadas por Guillermo Murakami y Facundo Maiques, con la base del equipo de Punto Sur que fue campeón en 2018 (10 jugadores en el plantel) intentarán ser una de las revelaciones. Las chicas debutarán el martes a las 12:30 en cancha de Once Unidos ante Chubut. El miércoles disputarán dos partidos, el primero en el Club Banco Provincia, a las 9 ante Asambal, en tanto que a la tarde será en Once Unidos a las 15 ante Misiones.

El "Chino" Murakami comentó que "tomé este desafío después de 3 años de no dirigir, aunque estaba de coordinador de todo el femenino, como laburamos en la misma sintonía con Facu (Maiques) le pedí que seamos una dupla técnica, es un desafío importante, hay un muy buen plantel, con jugadores de jerarquía, el equipo está completo, lamentablemente algunas no se pudieron sumar pero el plantel está comprometido, queremos entrar al podio como se caracteriza ya el handball de Asabal".

Opinó que "hicimos seis prácticas ya y haremos dos más antes del torneo, con algún amistoso incluido. Todos los partidos hay que jugarlos y el handball del interior viene mejorando, trabajamos con la idea de juego desde las inferiores hasta las superiores, algunas chicas ya saben como es así que la idea ya la plasmamos en todas las Selecciones, todos laburamos en conjunto".