Ramiro Agüero, el chico que se ganaba la vida en una chanchería y era querido por "todo el barrio"

Era adolescente y se trataba de ganar la vida con un trabajo que había conseguido hace tiempo en una chanchería. No tenía problemas con nadie. Lo querían todos: al punto que sus amigos, profundamente dolidos por la trágica noticia, fueron los que se hicieron cargo de pagar su velatorio después de morir atropellado este martes por la tarde cuando circulaba en moto por Alberti y Portugal.

Ése era, según sus familiares, Ramiro Agüero, el menor de 16 años que acompañaba en el rodado a Franco "El Mono" Robles, de 23, después de dejar a su hijo en el jardín, y que sigue internado desde hace más de dos días en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) después del grave impacto que recibió por parte de una camioneta marca Toyota color blanca.

A la angustia inexplicable que generó la pérdida de Ramiro, se distinguen otras dos fuertes sensaciones en su familia: dolor y bronca. Y los motivos que fundan el malestar también son claros: tal como lo hicieron saber el miércoles con una quema de neumáticos en la puerta de la comisaría decimosegunda, insisten con que "la Justicia y la policía no están moviendo nada" para esclarecer el siniestro.

El expediente del caso que se encuentra en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº11 enmarca el hecho dentro de las circunstancias de un accidente de tránsito, pero la familia de Ramiro sostiene una hipótesis radicalmente distinta que apunta a una "intencionalidad" del conductor de la camioneta a la hora de provocar el choque en el barrio Jorge Newbery.

"Hubo cuatro personas que fueron testigos de lo que pasó y que declararon en ese momento a la policía que la camioneta embistió apropósito a la moto y que la volvió a pasar dos veces por encima. Y después, a los gritos, los vecinos logran parar la camioneta y ahí es cuando el tipo se da a la fuga", indicó Estela Rodríguez, tía del adolescente.

La familiar del menor cuestionó, sin embargo, que Pablo Cistoldi, el fiscal de Delitos Culposos a cargo de la investigación, aún "diga que no hay ningún testigo". "La gente aportó datos a la policía y esa información no llegó nunca", denunció, y lamentó: "Hoy, la causa está parada y sin testigos".

"La Justicia no se está moviendo para nada, nosotros somos los que nos estamos moviendo y tratando de buscar testigos para que la causa no quede como un accidente de tránsito porque no lo fue", sostuvo Rodríguez, en declaraciones a 0223.

La falta de movimiento que se acusa en la causa tampoco es casual para la familia ya que también aluden a presuntas relaciones previas entre el responsable de la comisaría y el dueño de la camioneta, cuya identidad ya estaría en manos de las autoridades así como la del hombre que iba a bordo del vehículo. "Están tapando cosas para resguardarlo", apuntaron.

"Ellos hasta también saben quién era el que manejaba. Mi sobrino lamentablemente fue una víctima circunstancial. Era con el chico que manejaba la moto con el que había un problema", explicó la tía de Ramiro.

En este sentido, Rodríguez se encargó de aclarar que su sobrino "era querido por todo el barrio" y que "podía caminar a la hora que sea por donde quisiera porque no tenía problemas con nadie". "Él ayudaba a todos y lo querían todo el mundo. Estaba trabajando en una chanchería. Era un chico normal y ahora cuidaba a mi papá, que tiene alzheimer, e iba a cortar el pasto", recordó, con emoción.

"Hoy nos sentimos abandonados porque la Justicia y la policía saben perfectamente la movida en los barrios y quieren hacer ver que mi sobrino era un chorrito más que mataron. Pero no fue así. Nada de lo que dicen de él es verdad. Lo que queremos es Justicia y que se remueva toda la mugre y que saquen al comisario", sentenció.