Nuevo Amanecer insiste con la continuidad de la Ley de expropiación

Los trabajadores de la cooperativa Nuevo Amanecer se mostraron expectantes a la espera de un fallo final para renovar la Ley de Expropiación, la cual vence en octubre próximo y mantiene en vilo a las 110 familias de los empleados de las dos fábricas, por lo que renovaron el pedido a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires para visbilizar su situación.

Tras una reunión que tuvo lugar en La Plata con representantes del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Fabio Pandiani, presidente de la cooperativa láctea, se refirió al reclamo que encabezan desde hace meses y que los llevó a realizar diferentes tipos de maniobras políticas, pese a que hasta el día de la fecha no obtuvieron ningún tipo de respuesta definitiva. "Vinimos a golpear las puertas como hacemos todas las semanas para que esto siga avanzando", indicó en diálogo con 0223 Radio, a la espera de que el proyecto sea tratado en una nueva sesión de la Cámara de Diputados.

"Vamos a seguir peleando por la prórroga de la Ley de Expropiación", agregó Pandiani, sin dejar dudas sobre la postura de la cooperativa. "Estamos esperando la decisión, es el momento clave para demostrarle a todos que somos viables y que queremos seguir trabajando", manifestó, al mismo tiempo que, sin dar nombres, apuntó contra algunos sectores con intereses judiciales y económicos que "están incómodos por esta ley y nos tratan de perjudicar".

A raíz de esta situación, Pandiani subrayó que el sentimiento generalizado que tienen los trabajadores de las plantas de Tandil y Mar del Plata de Nuevo Amanecer es de bronca e impotencia. Para finalizar, el presidente de la compañía recuperada informó que en los próximos días se desarrollará una pesquisa para buscar documentación y presentar la quiebra. "No tenemos nada que ocultar, pero esto nos duele. A los que fueron responsables del vaciamiento no les hicieron nada y hoy atacan a la cooperativa", sostuvo.

En octubre de 2019 vence el plazo de la Ley de Expropiación por lo que desde la cooperativa se ven en la obligación de pedir una prórroga para poder seguir trabajando, produciendo y comercializando. "Estamos jugados, pero la vamos a pelear hasta morir, esta cooperativa es un ejemplo, no se va a cerrar. Ya no depende de nosotros, esperaremos al fallo final, aunque intuyo que no se va a cerrar", concluyó Pandiani.