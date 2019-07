La cédula verde y la azul se podrán llevar en el celular

El gobierno comunicó a través del Boletín Oficial, el lanzamiento de la cédula verde y azul digital, que podrán guardarse en el teléfono celular, al igual que la licencia de conducir y el comprobante del seguro, según anunció la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor.

La Disposición Conjunta 1/2019, que se comunicó este miércoles en el Boletín Oficial, contempla la creación de una “Cédula de Identificación del Motovehículo Digital”, una “Cédula de Identificación del Motovehículo Digital”, así como también de una “Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir Digital”.

Para conseguir la versión digital, hay que bajarse la aplicación oficial Mi Argentina. Luego la persona tendrá que registrase, completar un formulario y validar su identidad, lo cual se puede hacer remoto desde el celular o de manera presencial. En este último caso, puede ser en organismos estatales antes de realizar trámites o previo renovar el DNI en cualquier Registro Nacional de la Personas.

Pueden circular con cédula verde el titular (este vencida o no) del vehículo o terceros, siempre y cuando no este vencida. En caso de estarlo, el no titular requiere de la azul. Asimismo, las cédulas digitales poseen la misma validez que la física, sirven en todo el país y hasta la misma fecha. Tienen un código QR que se actualiza cada 24 horas y es el le permita la fiscalización a los controlados, mediante una aplicación móvil.

Por último, otro dato importante es que el sistema para mostrar la cédula no requiere de conexión Internet en el momento del control para su funcionamiento. Como el plazo de validez del código QR es de 24 horas (en el cual si se necesita Internet), tras actualizarlo la persona podrá circular durante un día completo sin necesidad de volver a conectarse a Internet.