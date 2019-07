Arroyo rechaza la instalación de la réplica del ARA San Juan frente a la Base Naval

Para los familiares de los submarinistas del ARA San Juan, hay un único sitio posible en donde instalar la réplica del extinto navío de la Armada: la base naval situada en el puerto de Mar del Plata. “Ese es el lugar que corresponde, no podemos hacerlo en otro lado”, expresó Claudio Sandoval, tío de Oscar Vallejos, uno de los marinos fallecidos en el Mar Argentino.

La intención tuvo y tiene aún varias barreras por sortear, la última, surgida de la propia secretaría privada del intendente Arroyo, quien brindó una respuesta negativa a la instalación del monumento frente al ingreso a la estación militar.

En diálogo con 0223, Sandoval contó que este viernes se dirigieron a la municipalidad “con el encargado que llevó todos los trámites de habilitación” y mantuvieron una reunión con Hernán Tiyu “para avanzar en el tema, porque lo tenían de acá para allá sin darle respuesta”.

“Venían diciéndole que no encontraban el expediente. Pero fuimos hoy y mágicamente apareció. Le explicamos nuevamente todo, nos pidió lo mismo que ya se nos había pedido y finalmente, nos dio una respuesta negativa motivada en cuestiones de seguridad” explicó Sandoval.

Según lo expuesto por la comuna, la colocación de la réplica frente al derivador de acceso a la base, ubicado sobre el boulevard marítimo Patricio Peralta Ramos, podría generar problemas en el tránsito.

El monumento que representa al submarino mide 2,80 centímetros de ancho, 16 metros de largo y 7 metros de alto, con la vela armada. Su peso, con todo el armamento previsto, es de 10 toneladas.

“Fue un arquitecto, estudió el tipo de suelo, midió todo, revisó las cuestiones de seguridad. Avisamos que haremos un vallado, que pondremos mojones de concreto reforzado. Sin embargo ellos aducen que si un automovilista pasa por el lugar y choca contra la réplica, le puede hacer reclamos al municipio”, explicó Sandoval.

“Es particular la postura, porque si alguien sufre un siniestro vial, podría chocar con un semáforo, con el alambrado, con una parada de colectivos. Todo el tiempo se suceden siniestros en esa zona” entendió el familiar.

Un rechazo después de otro rechazo

Sandoval aclaró que la postura negativa de la comuna llega posteriormente al rechazo de la Armada de colocar el monumento dentro del predio de la base naval.

“Propusimos ponerlo del otro lado de donde está el monumento de las Abuelas de Plaza de Mayo, en la parte norte del puesto de ingreso a la base, incluso para que cuando la gente pase por ahí pueda apreciarlo. No quisieron. Y adentro no podemos hacerlo porque las personas no podrían llegar nunca” aclaró Sandoval.

“Sabemos muy bien que Arroyo está con la Armada. Y la Armada no quiere ponerlo ahí. Ahora iremos a tránsito, depende de lo que nos digan, seguiremos luchando, es lo que corresponde porque es lo que se merecen los chicos. De ser necesario vamos a tener que dormir en la municipalidad”, concluyó a modo de anticipo.