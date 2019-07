Mar del Plata Club ganó el clásico y su rival en la final será Sportiva

Se jugó la última Fecha del Regional Pampeano A Campeonato y ya quedó todo definido. Sportiva, que tuvo fecha libre, será finalista junto a Mar del Plata Club, que venció a Sporting en el clásico por 29 a 12, mientras que Comercial y San Ignacio jugaron un partidazo que quedó a favor del equipo "Verde" por 31 a 12, y ambos conjuntos se clasificaron al Torneo del Interior. En el Reclasificatorio, hubo triunfos de Universitario y Argentino de Bahía Blanca.

Mar del Plata Club ratificó su liderato nada más y nada menos que frente a su clásico rival, Sporting, y en su casa en Santa Celina lo derrotó por 29 a 12. Para los dirigidos por Rafael Urrutia, Emiliano Villa, Tomás Martin, Franco Catuogno y un try penal más dos conversiones y un penal de Leonardo Sestelo configuraron el score de los locales. Por el lado de los "Maristas", Joaquín García Argibay e Ignacio Parietti y una conversión de Juan Noceti se anotaron en el marcador.

San Ignacio y Comercial disputaron un test match en Valle Hermoso, en donde ganar era imperante para los dos conjuntos, pero el marcador iba a favorecer a los locales. El "Verde" se quedó con el triunfo por 31 a 12, y Emanuel Contino (2), Francisco Paklayan, Mariano Puglia y Rafa Riego, que además aporto 3 conversiones, fueron los que sumaron para la causa de los dirigidos por Darío Giardelli. Por el lado del "Celeste", Gerardo Vouilloz y Rodrigo Oliver apoyaron en el in goal rival, y Bautista Farisé sumó una conversión.

Sportiva quedó segundo sin jugar y será finalista. Cabe destacar que hubo un triple empate entre Sporting, Comercial y San Ignacio en 16 puntos y según el Artículo 68 Inc. A por mayor cantidad de puntos en los partidos entre si, los de Sierra de los Padres y los de Valle Hermoso quedaron tercero y cuarto, respectivamente, mientras que los de Villa Marista quedaron quintos y deberán jugar el Torneo Reclasificatorio para asegurar su lugar en el Regional Pampeano 2020.

En tanto, Mar del Plata Club y Sportiva jugarán la final del Regional Pampeano A en Santa Celina el sábado 27 de Julio y de allí saldrá el nuevo monarca de la Región.

En el Regional Pampeano Reclasificatorio, Universitario recibió a Biguá y lo venció por 20 a 14. Mauro De Angellis y Francisco Rodríguez Reinoso e Ignacio Osorno, que convirtió los dos tries y sumó dos penales más, aportaron a la causa de los del Barrio Libertad, mientras que Gonzalo Ranellucci y Leandro Rodriguez, más dos conversiones de Lisandro Rodríguez Korin, completaron el marcador para el equipo de Las Dalias.

Por su parte, Argentino de Bahía Blanca recibió a Los Cardos de Tandil, y el triunfo fue para los locales. Los tries de Martín Souvillé, Facundo Marra, Guillermo Vila, Bruno Marconi y try penal más 2 penales y 2 conversiones de Juan Ferrino Cantarelli fueron suficientes para vencer al "Verde" que contó con el aporte de los tries de Marcos Guazzelli y Simón Alessi, más 2 conversiones y un penal de Guillermo Edo.

Uncas de Tandil, tuvo fecha libre.

Resultados

Regional Pampeano A

Mar del Plata Club 29-12 Sporting

Mar del Plata Club 22-3 Sporting (Intermedia)

San Ignacio 31-12 Comercial

San Ignacio 10-15 Comercial (Intermedia)

Libre: Sportiva de Bahía Blanca

Posiciones

Mar del Plata Club**-- 26 pts

Sportiva**-------------- 18 pts

Comercial*----------- 16 pts

San Ignacio*--------- 16 pts

Sporting ------------ 16 pts

** Jugarán la final el 27/7 en Santa Celina para definir el Campeón. Se clasificaron al Torneo del Interior A.

*Se clasificaron al Torneo del Interior B.

Regional Pampeano A Reclasificatorio

Universitario 20-14 Biguá

Universitario 32-11 Biguá (Intermedia)

Argentino de Bahía Blanca 37-17 Los Cardos

Argentino de Bahía Blanca 29-27 Los Cardos (Intermedia)

Libre: Uncas

Regional Pampeano C

Gimnasia y Esgrima de Pergamino 58 vs 7 Villa Gesell

Gimnasia y Esgrima de Pergamino 21 vs 3 Villa Gesell (Intermedia)

Regional Pampeano Femenino Día 1

Racing 0-53 Palihue

Argentino BB 5- 24 Villa Gesell

Comercial 10-7 Panteras TL

Palihue 17-10 Villa Gesell

Racing 0-34 Comercial

Panteras TL 7-21 Argentino BB

Racing 0-45 Villa Gesell

Argentino BB 27-5 Comercial

Panteras TL 7-36 Palihue

Preintermedia

San Ignacio 53-28 Comercial

Universitario 55-12 Biguá

Mar del Plata Club 13-15 Sporting

Desarrollo

Pampas 19 vs 15 Camarones

Mar del Plata Club vs Necochea

Miramar 19 vs 13 Gnomos

M-19 Clasificatorio

San Ignacio 42-22 Comercial

Uncas 47-12 Pueyrredón

M-17 Desarrollo

Pampas 5-20 Villa Gesell

M-16 Clasificatorio Zona B

Unión del Sur 7-21 Pueyrredón