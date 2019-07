Ataque de una jauría: "El dueño tendría que ir preso"

El dueño de los perros que atacaron y le provocaron graves heridas a una joven de 30 años que debió ser hospitalizada el pasado lunes ya había sido advertido por el peligro de sus animales tras morder a otra joven hace menos de dos meses. En este sentido, desde la Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado (Apaaa) expresaron su malestar por la reiteración de los hechos.

En diálogo con 0223, Graciela Ríos, titular de la asociación indicó que es "lamentable la reincidencia" y señaló que "no se actuó con más seriedad en el primer caso con respecto a la pena que se le puede dar a la persona".

Asimismo, la activista indicó que "la mayoría no cumple con la Ordenanza Municipal Nº 22.031", la cual establece las normas del cuidado animal y los deberes que deben cumplir los propietarios. "Evidentemente no debe haber personal suficiente en Zoonosis como pasa siempre para que los inspectores salgan y vean como muchos largan sueltos a sus perros a la calle y no les importa nada", sostuvo.

En este contexto, Ríos remarcó que dichos animales no es la primera vez que provocan caos en la zona ya que a mediados de mayo otra joven había sido atacada en las inmediaciones de las playas de Punta Mogotes. "La gente tiene que tener más responsabilidades con canes de mandíbula poderosa. Por qué le devolvieron los perros", se preguntó.

"Le pido a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque lo importante es que la Justicia proceda con más fuerza, La responsabilidad es del dueño, él sabía cómo son. Los animales son agresivos porque los dueños son agresivos. Esos animales fueron largados a la calle sabiendo que podían atacar a las personas. Este hombre tendría que ir preso y no pagar una multa", concluyó.

La víctima permanece internada en terapia intensiva en el la Clínica del Niño y la Madre. Por esta razón, en las últimas horas los médicos solicitaron dadores de sangre ante el complejo cuadro de salud.