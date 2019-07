Milagros Menéndez, con la Selección a los Panamericanos de Lima

La marplatense Milagros Menénedez fue convocada para integrar el seleccionado argentino de fútbol femenino que participará de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

Luego de su reciente participación en el Mundial de Francia, donde debutó con un gol, la jugadora de UAI Urquiza tendrá una nueva experiencia internacional.

En medio de polémicas por la decisión del entrenador Carlos Borrello de excluir a dos de las referentes del plantel, la mediocampista Florencia Bonsegundo (no estuvo presente en los entrenamientos que se realizaron la semana pasada en el predio de Ezeiza) y la delantera Soledad Jaimes (acaba de firmar contrato para iniciar su segundo ciclo en el Santos de Brasil), "Mili" Menéndez estará en Lima.

Argentina clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 por haber terminado en el tercer puesto de la Copa América de Chile 2018. Allí, integrará el Grupo B, junto a Panamá, Costa Rica y Perú. En el Grupo A, en tanto, estarán México, Colombia, Paraguay y Jamaica.

#SelecciónFemenina El entrenador Carlos Borrello definió la nómina de 18 jugadoras que viajarán a representar a Argentina en @Lima2019Juegos

El fixture de Argentina

28 de julio / 22:30 horas – Argentina vs. Perú

31 de julio / 15:30 horas – Argentina vs. Panamá

3 de agosto / 15:30 horas – Argentina vs. Costa Rica