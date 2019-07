Anuncian nominaciones a los Emmy y Game of Thrones rompe un récord

La serie dramática de HBO Game of Thrones es la más nominada en una edición de los premios Emmy, que se celebrarán el 22 de septiembre para elegir los mejores programas de la televisión estadounidense.

Los actores Ken Jeong y D'Arcy Carden anunciaron las nominaciones a la edición número 71 de los Emmy 2019, que premian lo mejor de la televisión norteamericana. La entrega se llevará a cabo el 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

La reconocida serie de HBO Game of Thrones rompe un nuevo récord con 32 nominaciones, entre ellas a la prestigiosa categoría a Mejor Serie Dramática. En esta categoría se enfrenta a Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession y This Is Us.

Por parte de la serie de fantasía medieval también compiten Kit Harington y Emilia Clarke en las categorías de protagonistas; Alfie Allen, Nikolaj-Coster Waldau y Peter Dinklage como actores secundarios; Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner y Maisie Williams como actrices secundarias; y Carice Van Houten como actriz invitada.

Además Game of Thrones compite por llevarse los siguientes galardones: mejor dirección para tres de sus capítulos; mejor guión, casting, diseño de producción, fotografía, vestuario, contenidos interactivos, maquillaje, maquillaje proestético, peluquería, música, efectos visuales, montaje de sonido, sonido, coordinación de dobles de acción, montaje por tres de sus capítulos, e incluso títulos de crédito.

La serie que se convirtió en un fenómeno mundial llegó a su fin este año con su octava temporada, y se convirtió en la ficción con más nominaciones (161) y triunfos (47) en la historia de los Emmy. Este año se postula nuevamente como una de las favoritas para llevarse los galardones.

Otra de las categorías más esperadas de la premiación es la de Mejor Serie de Comedia, donde compiten The Marvelous Mrs. Maisel, Barry, Fleabag, The Good Place, Russian Doll, Schitt’s Creek y Veep.

La cadena HBO también se posiciona con la segunda serie más nominada de esta edición, gracias a las 20 nominaciones de la comedia The Marvelous Mrs. Maisel. Asimismo destacan las 19 de Chernobyl, la serie basada en el desastre nuclear de 1986. En total son 137 nominaciones para HBO y 117 para Netflix, su principal competencia. La gran N roja había conseguido el primer puesto en la edición anterior, pero este año fue derrocada. NBC ocupa el tercer puesto con 58, y Amazon el cuarto con 47.

Otros programas que tuvieron gran repercusión en las nominaciones fueron When They See Us (con 16 noiminaciones), Barry (17), Fosse/Verdon (17) y Saturday Night Live (18).

Por otro lado la actriz Julia Roberts, quien protagonizó la serie Homecoming, se convirtió en la gran ausente de los anuncios. Fue su primera participación protagónica en una serie de televisión y los espectadores esperaban su nombre en las nominaciones.La lista completa de los nominados la podés ver acá