Arroyo cruzó a Alcolea: "No cumplió con su deber y por lo tanto lo despedí”

La salida de Hernán Alcolea del gabinete municipal generó una fuerte polémica en torno a los motivos que llevó al intendente Carlos Arroyo a separarlo del cargo. Es que el exconcejal y vecinalista del barrio San Carlos acusó a las organizaciones sociales que durante la semana pasada acamparon frente al municipio de pedir, entre otras condiciones, su remoción para levantar la protesta.

Sin embargo, en medio de las especulaciones, el propio Arroyo salió a desmentirlo. “A los funcionarios los mantengo cuando sirven”, sostuvo ante la consulta de 0223.

En ese sentido, explicó las causas que lo llevaron a tomar la decisión de echar a Alcolea. “(A raíz de) las peticiones que hubo en la vía pública y demás, solicité un informe sobre el contenido de las cooperativas -cuáles era, quiénes las integraban-, y no me satisfizo el contenido del documento que elevó el funcionario”. “A mi criterio, (Alcolea) no cumplió con su deber y por lo tanto lo despedí. No puedo pagar sueldos a gente no me produzca lo que merecen los vecinos de Mar del Plata”, aseveró.

Asimismo, insistió en despegar a los cooperativistas de la salida de Alcolea, tal como aseguró este martes el funcionario en diálogo con 0223 Radio. “Es mentira. Las organizaciones sociales en ningún momento me pidieron nada en ese sentido; ninguna organización social tuvo la culpa de esto. Acá el único responsable soy yo, yo tomé la decisión y lo hice porque no le puedo pagar sueldos a funcionarios que no me rinden lo que yo pido”, definió por último.