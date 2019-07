Argentina quiere amargar a Brasil y dar el paso a la final

Pudo haber sido la final perfecta, pero el destino cruzó a Brasil y la Selección argentina a enfrentarse este martes por primera vez en la historia de la Copa América por un pase a la final, en el duelo de gigantes sudamericanos. El escenario de combate, a partir de las 21:30, será el estadio "Mineirao" de Belo Horizonte, el mismo sitio donde Brasil ya ha derramado sangre al caer 7-1 con Alemania en semifinales de su Mundial de 2014, pero donde también ejecutó 3-0 al conjunto albiceleste en las Eliminatorias a Rusia 2018.

La particularidad de este cruce, a diferencia de lo que ocurrió en cuartos de final, es que en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, habrá alargue (dos tiempos de 15) y luego penales.

La Canarinha nunca ha perdido la Copa América como local y su hinchada le exige mantener la estadística. La Albiceleste, que no gana el torneo desde Ecuador-1993 pero acumula 14 títulos, puede golpear duramente a su eterno rival, si es que el astro Lionel Messi, por fin, despierta.



En 105 años de rivalidad, Brasil ha tenido a Pelé y Argentina a Maradona. Ambas superpotencias continentales han chocado en 110 partidos, aunque cinco de ellos no los reconoce la FIFA. Y están a la par: 42 victorias para cada equipo y 26 empates; con 176 goles para Argentina por 171 de Brasil.

Según la FIFA serían 105 clásicos, con 41 victorias para Brasil, 38 para la Albiceleste y 26 igualdades.

Argentina tiene 14 trofeos continentales frente a 8 de Brasil, que a su vez ostenta cinco títulos mundiales por dos de la Albiceleste.



A falta de Neymar, fuera por lesión, en Brasil ha surgido la figura de Everton, atacante del Gremio. La alineación de Tite no traería sorpresas y Firmino y Gabriel Jesús lo acompañarían en la ofensiva.

Casemiro retorna en el mediocampo tras su suspensión por amarillas, y la única duda en la lateral es Filipe Luis, aquejado de un dolor en la pierna y quien podría ser reemplazado por Alex Sandro. Richarlison ya se ha recuperado de las paperas que sufría y se reincorporó a la delegación, aunque no será de la partida.

Y si a Brasil le falta Neymar, en Argentina, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, aún no deja sentir su presencia en el terreno de juego. Él responsabiliza, en parte, al mal estado de los gramados, que impide hacer jugadas en dos toque y hace que la pelota brinque "como un conejo". Sin embargo, admite que no está en su mejor condición. "La verdad que no estoy haciendo mi mejor Copa América, pero son partidos que se dan de esa manera" sostuvo recientemente.

En su "ausencia", quien ha destacado es el atacante del Inter italiano Lautaro Martínez, y el artillero del Manchester City, Sergio Agüero.

Respecto a la formación, el entrenador Lionel Scaloni sólo confirmó la presencia de Sergio "Kun" Agüero, ante los rumores de que saldría del equipo. Argentina repetiría la misma alineación que dejó en el camino a Venezuela, 2-0.



Posibles equipos:

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro; Arthur, Philippe Coutinho, Casemiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Everton. DT: Tite.

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, German Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Sergio Agüero, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Hora: 21:30.

Árbitro: Roddy Zambrano (Ecuador).

Estadio: Mineirao (Belo Horizonte).

TV: TyC Sports y TV Pública.