Familiares de Ramiro Agüero se manifestaron en la Municipalidad: "Hay un amparo de la Policía y del Estado

Familiares de Ramiro Agüero, el menor de 16 años que falleció el pasado 4 de junio tras ser atropellado por el conductor de una camioneta, se manifestaron durante la tarde del martes en las puertas de la Municipalidad de General Pueyrredon para denunciar la falta de avances en la causa además de acusar protecciones por parte de la Policía y el Estado para con el asesino del adolescente. Aseguran que no fue un accidente de tránsito.

Desde que Ramiro falleció en las primeras horas de la mañana de aquel 4 de junio en la esquina de Alberti y Portugal, sus familiares destacaron que el menor de 16 años murió en circunstancias poco claras. Con el paso del tiempo, sin la detención del hombre que manejaba la camioneta, comenzaron a realizar fuertes acusaciones contra el poder: "Consideramos que hay un amparo de la Policía y el Estado", señaló Ana María, maestra escolar de Ramiro durante la Primaria, en diálogo con 0223.

"Se subió a una moto con un vecino para llevar al colegio al nene de ese chico y cuando volvían una camioneta Toyota blanca arremetió contra ellos como si fuese un arma. En lugar de ir con un revolver fueron con una camioneta a matarlo. Se tiró encima varias veces para atrás y para adelante. Ramiro murió debajo de la camioneta por aplastamiento de cráneo", sostuvo la docente. Mientras tanto, al hombre que lo acompañaba debieron amputarle una pierna.

A casi dos meses del hecho, todavía las fuerzas de seguridad no dieron con el paradero del hombre que conducía la camioneta. "Calificamos desde el primer momento que no fue una accidente de tránsito, sino que se trata de un asesinato. La gente del barrio lo reconoció como una cara conocida de la zona. Dicen que se fue caminando y a las pocas cuadras lo levantó otro vehículo. No entendemos cómo todavía no detuvieron a esta persona", señaló la mujer.

En este contexto, familiares y amigos se manifestaban todos los martes a las 16 horas en la esquina de la Avenida Colón y 212. Sin embargo, esta vez la protesta la trasladaron al cruce de Hipólito Yrigoyen y Avenida Luro, en las puertas de la Municipalidad. "Hoy es la primera vez que nos manifestamos en la esquina más política de la ciudad. Consideramos que hay un amparo de la Policía y el Estado para esta persona", insistió Ana María.

Para finalizar, rescató el accionar del fiscal Pablo Cistoldi, aunque aseguró que "la investigación está muy lenta". Si bien la madre del adolescente de 16 años fue recibida por representantes de la Secretaría de Gobierno, advirtieron que de no haber avances repetirán la manifestación en el Palacio Comunal los próximos martes.