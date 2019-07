Jeites vuelve a Gap con su gira "Fisurar": "Será un show sensible"

En el tramo final de su gira denominada "Fisurar", la familiar banda marplatense Jeites se presentará el próximo sábado en el renovado Gap (Constitución 5780), desde las 20 y con Kanoa como agrupación invitada. Las entradas anticipadas con descuento ya están a la venta. Joaquín Varela, voz líder y guitarra acústica, dialogó con 0223 en la previa al concierto.

“Ya hemos actuado en Gap, y siempre es emotivo tocar en templos del rock donde han pasado tantos grandes que dejaron una huella, y formar parte de la línea histórica con Jeites, que es una banda marplatense, está muy bueno", sostuvo el frontman de esta banda integrada por primos y hermanos que lleva 12 años sobre los escenarios, y ofrece un estilo muy propio, desde el rock hasta fusiones de ritmos folclóricos latinoamericanos, con canciones "de fogón" acompañadas de armonías vocales, variedades en sus ritmos y letras críticas que intentan llevar una conciencia.

Jeites viene de girar por Santa Fe, Temperley, Haedo, Córdoba, Bahía Blanca, Río Colorado, Necochea, y tras el show del sábado cerrará con un momento culmine el viernes 9 de agosto en el Teatro Vorterix de Buenos Aires. "Es poder ver las semillas que fuimos sembrando en cada lugar durante este tiempo. Encontrarnos con gente en un agradecimiento recíproco…sentir que todo tiene sentido, que para alguien estamos cantando y somos su compañía día a día. Es muy fuerte", sostiene Varela sobre cada viaje.

En estas actuaciones, la banda está presentando tres nuevas canciones, que luego serán lanzadas a la red. "Fisurar", que le da nombre a la gira, es una de ellas. "La denominamos así porque las canciones reflejan momentos y experiencias de nuestra vida, es la materia prima para componer, y estamos tratando de profundizar cada vez más las etapas que nos tocan vivir. Y esta es una etapa bastante fisurada de cosas que venimos transitando. Queremos habitar esa fisura, no ningunearla sino hacernos cargo, y poder cantar y armar la lista de canciones afín a esa fisura", expresó Joaquín Varela.

Para profundizar este concepto, el cantante advierte: "La palabra fisura la asociamos habitualmente a una connotación negativa, del borracho, por ejemplo. No es esa, pero tiene que ver con un proceso que es ese, el de la borrachera, de estar en un estado, estar roto y estar en el fondo después de eso, entonces no te queda otra más que elevarte".

Jeites está integrada por: Joaquín Varela (voz líder y guitarra acústica), Tomás Halbach (bajo, saxo y voz), Francisco Halbach (guitarra eléctrica, trompeta y voz), Juan Francisco De Paula (batería) y Gaspar Faltum (percusión) y Josefina Halbach (coros)

El concepto, dice Varela,"viene de una búsqueda interior, desde la fisura justamente. La reconocemos y la manifestamos. Es un laburo espiritual de todos los días". Al mismo tiempo, confesó que cuentan con "personas externas a la banda que nos ayuden a conectar con ciertas cosas y trabajar desde otro lado, no con lo cotidiano que amamos hacer, pero que nos hace entrar en una mecanización que te propone el sistema, las formas y ser independiente, tener que estar todos los días conviviendo para sacar adelante el proyecto. A veces se hace difícil, más allá del enriquecimiento espiritual de ver gente celebrando nuestra música y acompañándonos."

Los shows de Jeites tienen mucha energía, generando un marco festivo. Al respecto, Varela anticipó lo que brindarán en Gap, el sábado: "se va a encontrar con una propuesta sincera, intensa. Un show sensible, cargado, de rock, con momentos acústicos, otros de explosión y percusión. Es un show para bailar y escuchar. Tendremos tres canciones nuevas y algunas inéditas que parte del público conoce pero que no solemos tocar". Y cerró: "la banda invitada Kanoa le dará un marco local, y en un lugar cómodo y lindo como está el nuevo Gap. Que se preparen para un show sensible".

Entradas anticipadas con descuento:

On line en https://articket.com.ar/detalle/JEITES-/

La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420)

Conex Tienda Urbana (San Martín 3263)

Tienda Piola (Rivadavia 2734 y San Luis 1885)

HONKYTONK (Güemes 2774)