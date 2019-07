El testimonio del vecino que se salvó de milagro del incendio en su casa: "Me escapé con un sifón de soda"

foto

video

Perdió prácticamente todo de su casa pero es consciente que podría haber perdido mucho más: Roberto, el propietario de la vivienda de la zona de San Juan y Moreno que este mediodía sufrió un voraz incendio, se mostró aliviado de haber podido salvar su vida de milagro tras el grave hecho que lo tuvo como principal protagonista.

"Se prendió fuego todo de manera muy rápida. Me tuve que escapar porque me corría el fuego y salí tirando agua con un sifón de soda para poder zafar", relató a 0223 el vecino, después de ser asistido por los profesionales de la ambulancia a pocos minutos de haberse producido el foco ígneo.

Tal como había informado un vecino a este medio, el hombre, de 65 años, explicó que las llamas se generaron después de un cortocircuito que hubo en un cable y que "agarró enseguida la madera" de la casilla que tenía en su propiedad.

Roberto dijo que solamente sufrió algunas quemaduras menores en su mano y no lamentó las pérdidas materiales del siniestro, que fueron significativas. "Yo nací acá. No me quedó nada pero no me interesa lo material. Todo se arregla", expresó.

El incendio se gestó alrededor de las 14 en la vivienda que está en la calle Moreno al 4200. Varias dotaciones de Bomberos se hicieron presentes en el lugar de inmediato para detener el avance de las llamas y evitar mayores consecuencias.